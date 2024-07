Desligue o cérebro e assista à comédia mais divertida de 2024, que acabou de estrear no Prime Video

Sem sorte não se chupa nem um Chicabon, disse Nelson Rodrigues (1912-1980) certa feita, e tanto menos se sai de cama e se enfrenta os perigos grandes e pequenos da vida como ela é na rua. Thomas Jefferson (1743-1826) complementa o maior dramaturgo brasileiro e crava que quanto mais duro se trabalha, mais sorte se tem, e Tiffany “Rex” Simpson confirma a força de vontade como um terceiro e mágico elemento na incansável escalada de uma típica garota da Flórida, que ia à praia quase todo dia com a mãe, falecida há alguns anos, procurar orcas na imensidão do Atlântico, rumo ao sonho distante de se tornar um dos quadros da NASA, a agência espacial norte-americana, e, quem sabe, juntar-se a Neil Armstrong (1930-2012), Michael Collins (1930-2021) e Buzz Aldrin como mais um americano a sair da esfera terrestre e conhecer o espaço de perto. “Uma Astronauta Quase Perfeita”, a parte mais excitante da vida dessa bartender e mixologista, mostra como ela contorna suas limitações educacionais e com uma medida generosa de autoconfiança (ou desfaçatez) e ousadia (ou instinto de sobrevivência) é aceita no programa para treinamento de aspirantes à carreira astronáutica. Uma garota de múltiplos talentos, sem dúvida.

Como fizera no roteiro de “Continência ao Amor” (2022), de Elizabeth Allen Rosenbaum, Liz W. Garcia, agora também na direção, exagera ao mencionar a independência, o savoir-vivre e mesmo o heroísmo de Rex, sempre pronta para fazer do limão um daiquiri e dar todos os saltos necessários, até que, pimba!, o destino lhe sorri com dentes de ouro. Se há algo de bom e preciso nesse enredo artificiosamente vesano é a forma como Emma Roberts leva sua personagem de um extremo a outro, da alegria sincera em seu posto diante de garrafas de rum e vodca à apreensão ao sentir que a oportunidade na NASA, voltada àqueles que tenham formação em matemática, engenharia, ciência ou tecnologia, no mínimo dois anos de experiência profissional na área ou mil horas de pilotagem de aviões a jato, além de, claro, a aprovação no exame físico da agência ao cabo do processo seletivo, abre-se para ela, uma tabaroa cuja capacidade de observação faculta-lhe inventar um dispositivo capaz de saber quando os peixes-boi ficam presos no fundo dos canais. Rex reúne as sugestões de sábios a que nunca poderá ser apresentada a seu instinto e vai às estrelas. E ninguém pode dizer que isso também não seja um dom.

Filme: Uma Astronauta Quase Perfeita

Direção: Liz W. Garcia

Ano: 2024

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 7/10