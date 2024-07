Dirigido por Sean Penn, suspense policial com Jack Nicholson vai te deixar com nó no estômago

Diariamente, policiais enfrentam os riscos e horrores inerentes à sua profissão. Sua coragem e preparação os levam a cenas de crimes violentos e a investigar casos perturbadores e traumáticos. Este contato constante com a morte em suas formas mais violentas afeta profundamente seu estado emocional, tornando claro que esses profissionais necessitam de acompanhamento psicológico para que consigam lidar com essa rotina extenuante sem sofrer danos físicos e emocionais.

No thriller investigativo “A Promessa”, Jack Nicholson interpreta o detetive veterano Jerry Black. À beira da aposentadoria, ele decide adiar sua saída para resolver um último caso: o brutal assassinato de uma menina em Reno, Nevada. A mãe da criança morta extrai de Jerry a promessa de que encontrará o assassino.

A polícia prende Wadenah (Benicio del Toro), um caçador indígena da região com histórico de um estupro anterior, e o interroga, acreditando que ele é o responsável pelo crime. O homem, claramente com problemas mentais, confessa, mas Black não acredita que ele seja o verdadeiro culpado. Determinado a encontrar o real assassino, Black segue investigando e descobre outros casos semelhantes na região. Convencido de que está lidando com um serial killer, ele entra em conflito com a delegacia local ao desafiar a autoridade do xerife, que deseja encerrar o caso com Wadenah como único suspeito.

Conforme se aprofunda nas investigações e se torna obcecado por resolver o crime, Black aumenta seu consumo de cigarros e álcool, demonstrando sua crescente perda de controle sobre o caso e suas emoções. À medida que a investigação avança, observamos o declínio mental do detetive.

Em uma lanchonete, Black conhece Lori (Robyn Wright), uma garçonete e mãe de Chrissy (Pauline Roberts), uma garotinha que se encaixa no perfil das vítimas do suposto serial killer. Lori, que sofre violência doméstica do ex-marido, acaba sendo acolhida, junto com sua filha, por Black. À medida que os laços entre eles se estreitam, Black sente que o assassino está se aproximando perigosamente de Chrissy. Mas as pistas levam a uma série de reviravoltas que tornam o filme uma experiência ainda mais angustiante e tensa.

Dirigido por Sean Penn, “A Promessa”, na Netflix, apresenta participações breves, mas marcantes, de várias personalidades renomadas, como Mickey Rourke, Helen Mirren, Aaron Eckhart, Vanessa Redgrave, Tom Noonan, Harry Dean Stanton, Lois Smith, Patricia Clarkson e Sam Shepard. Este foi um dos primeiros papéis de Rourke após seu afastamento do cinema, e sua atuação impactante como pai de uma das vítimas foi crucial para seu retorno a papéis de destaque. Do elenco, nove atores foram indicados ao Oscar, dos quais quatro foram vencedores: Redgrave, Nicholson, Del Toro e Mirren.

Adaptado do romance alemão de Friedrich Dürrenmatt, o enredo é baseado em casos reais investigados pelo detetive Joe Depczynski, que atuou como consultor para a produção.

Filme: A Promessa

Direção: Sean Penn

Ano: 2001

Gênero: Thriller/Policial/Crime

Nota: 8/10