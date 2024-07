Thriller com Rosamund Pike, na Netflix, já foi visto por 56 milhões de pessoas

Por que os trapaceiros são tão atraentes? Esta é a primeira questão que “Eu Me Importo” apresenta ao público, deixando-o dividido entre desconforto e fascínio, e levando-o a concordar com a premissa do filme de J Blakeson. Fascínio?! Isso mesmo. Além de explorar o encantamento que vigaristas de todo tipo exercem sobre cidadãos honestos, incapazes de imaginar enriquecer explorando outros, o filme levanta muitas outras questões. Voltarei a elas em breve.

Blakeson tem se destacado ao capturar as complexidades, esquemas e, acima de tudo, a natureza enigmática de personagens femininas, algo que ele compartilha com sua protagonista. Em “O Desaparecimento de Alice Creed” (2009), o diretor mostrou seu talento ao lidar com um bom enredo, um elenco afiado e um orçamento limitado que, surpreendentemente, não gerou grandes lucros. A bilheteria não é sempre um reflexo da qualidade de um filme, e Blakeson, ciente disso, persistiu e superou obstáculos. Onze anos depois, mais experiente e com um portfólio sólido, ele traz às telas uma história realista que, sem dúvida, provocaria desconforto. Será que daria certo? Quem melhor que Rosamund Pike para auxiliá-lo?

Pike é conhecida por desafiar sensibilidades. Em “Garota Exemplar” (2014), que também envolve um sequestro, ela se destacou como a esposa perturbada de Ben Affleck. No filme de 2020, que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz, Pike encarna Marla Grayson, uma combinação de Mildred Ratched, a enfermeira cruel de “Um Estranho no Ninho” (1975), e Lara Croft, a heroína de “Tomb Raider”. Marla descobre um nicho inovador na curatela de idosos e pessoas com necessidades especiais, manipulando médicos, cuidadores e advogados que abandonam a ética à medida que seus ganhos aumentam. A personagem de Pike representa uma distorção do estilo de vida americano, tão odiado quanto invejado.

Você quer ser ovelha ou leão? Jogador ou marginalizado? Essas são algumas das outras perguntas que “Eu Me Importo” levanta, através do cinismo de Marla Grayson. Sempre pronta para o próximo golpe, ela aposta tudo, mas comete um erro. A paciente escolhida pela geriatra Karen Amos, vivida por Alicia Witt, parecia a vítima perfeita – rica, não muito velha, com sinais de deterioração cognitiva, facilmente diagnosticável como Alzheimer ou esclerose múltipla com um laudo fraudulento, e, crucialmente, sem família.

No entanto, Jennifer Peterson, interpretada por Dianne Wiest, se revela um obstáculo para o plano de Marla. Com a ajuda de sua assistente Fran, interpretada por Eiza González, Marla tenta transformar Peterson em uma fonte de lucro. Mas, apesar de não ter parentes, Peterson conta com o apoio do mafioso russo Roman Lunyov, vivido por Peter Dinklage, que envia um exército de capangas para resgatá-la. No clímax, uma reviravolta mostra que o poder do dinheiro pode mitigar qualquer ressentimento. Marla é derrubada por Feldstrom, interpretado por Macon Blair, filho de uma paciente negligenciada e explorada, que agora multimilionária, terá de desfrutar sua fortuna em outra ocasião.

Blakeson analisa a natureza humana e chega a algumas conclusões. A principal é que todos os personagens têm seu lado sombrio, em diferentes graus – e a líder do grupo é Marla Grayson, de Rosamund Pike. Embora possa parecer que o talento de Pike esteja em teste, ela é talentosa, experiente e astuta demais para qualquer dúvida sobre seu sucesso. Vendido como uma comédia, o filme é na verdade uma grande farsa desde as primeiras cenas, reforçada pelo final, onde uma resolução fácil encerra o conflito, exatamente quando o carisma magnético da personagem principal, uma qualidade comum em vilões, já nos conquistou. Sem heróis ou mocinhos, por que apenas Marla Grayson caiu? Esta é outra questão levantada por “Eu Me Importo”, na Netflix, mas esta não precisa de resposta.

Filme: Eu Me Importo

Direção: J Blakeson

Ano: 2020

Gênero: Comédia/Drama/Thriller

Nota: 8/10