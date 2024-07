Suspense na Netflix vai te dar crises de ansiedade e te enganar até a última cena

Brad Anderson, diretor renomado, consolidou sua carreira ao lançar “O Operário” em 2004, com Christian Bale em um papel exigente que marcou o gênero. Em 2019, “Fratura” trouxe outro projeto intrigante, embora sem o mesmo êxito. No filme, Ray Monroe, interpretado por Sam Worthington, enfrenta um pesadelo após um acidente envolvendo sua filha, Peri. O enredo envolve a perda misteriosa de Peri e sua esposa, Joanne, e a luta de Ray contra a burocracia hospitalar e a desconfiança das autoridades. A obra reflete a capacidade de Anderson em criar tensão e explorar a fragilidade humana.

Ray Monroe, vivido por Sam Worthington, leva a esposa Joanne, interpretada por Lily Rabe, e a filha Peri, de Lucy Capri, para o feriado de Ação de Graças. Em uma parada no posto de gasolina, Peri sofre uma queda grave. Ray a leva ao hospital, onde a burocracia e a indiferença dos funcionários tornam o atendimento lento e frustrante. Peri é encaminhada ao subsolo para exames, e Ray, ao retornar ao saguão, percebe o desaparecimento inexplicável da filha e da esposa.

A trama intensifica-se quando Ray descobre que o hospital esconde segredos sombrios, e ninguém parece acreditar em sua versão dos fatos. O suspense psicológico cresce à medida que Ray tenta provar que sua família está em perigo, lutando contra a desconfiança e a manipulação institucional.

O roteiro de Alan B. McElroy cria um pesadelo em que Ray, ao se recusar a aceitar a realidade brutal, vê os corredores do hospital se tornarem labirintos opressivos. A narrativa, embora com algumas falhas nos arcos dramáticos, entrega momentos de tensão e introspecção. A cena final, um retrato de uma família tentando se reconstruir em meio ao caos, é um dos momentos mais líricos do filme, evidenciando a habilidade de Anderson em explorar emoções profundas e complexas.

Em “Fratura”, na Netflix, Brad Anderson demonstra sua capacidade de criar uma atmosfera de suspense e questionamento psicológico, mesmo que o filme não atinja o mesmo impacto de seus trabalhos anteriores. A obra se destaca pela exploração das vulnerabilidades humanas e pela criação de um ambiente opressivo e desconcertante, consolidando a posição do diretor como um mestre do suspense contemporâneo.

Filme: Fratura

Direção: Brad Anderson

Ano: 2019

Gêneros: Thriller/Suspense

Nota: 8/10