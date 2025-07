7 filmes que ousaram ser melhores que os livros — e conseguiram

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell

Divulgação / The Weinstein Company

Depois de um colapso emocional que virou manchete no seu próprio universo particular, ele perdeu o lar, o emprego e até a aliança no dedo. O tempo passado entre as quatro paredes de uma clínica psiquiátrica o deixou com cicatrizes invisíveis e um plano ambicioso: juntar os cacos como se a vida fosse um jogo de paciência vencido na marra. De volta à casa dos pais, ele tenta provar que ainda há sobras de esperança em seu olhar instável. Mas a vida tem senso de ironia. No jantar mais aleatório possível, ele cruza com alguém que carrega seus próprios demônios com um tipo peculiar de graça autodestrutiva. Os dois formam uma dupla de desajustes em rota de colisão, onde cada gesto pode ser um convite à ruína ou à redenção. Entre passos de dança e crises mal ensaiadas, nasce um vínculo que desafia os scripts prontos de cura emocional. Nada ali é simples — e talvez por isso mesmo seja tão real.