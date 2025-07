7 filmes baseados em histórias reais que são impossíveis de esquecer

Ângela (2023), Hugo Prata (Prime Video)

Divulgação / Bravura Cinematográfica

Inspirado em um dos casos de feminicídio mais emblemáticos do Brasil, Ângela recria a trajetória da socialite Ângela Diniz e seu relacionamento conturbado com o empresário Doca Street, que culminou em seu assassinato brutal em 1976. Estrelado por Ísis Valverde, o filme mergulha no universo da alta sociedade carioca da década de 1970 e nos bastidores machistas que moldaram a narrativa do crime na imprensa da época. Mais do que reconstituir os fatos, Ângela busca devolver voz e complexidade a uma mulher que foi, por décadas, reduzida a estereótipos e julgamentos morais. A obra evidencia o quanto o crime foi tratado com condescendência social e jurídica, e como ele antecipou discussões que hoje permeiam o debate sobre violência de gênero no Brasil. Um filme necessário, que revisita o passado para iluminar feridas ainda abertas no presente.