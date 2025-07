5 filmes eróticos lançados em 2025 para ver no streaming

Liguem os ventiladores e ar-condicionados de casa, porque a temperatura subiu aqui na Revista Bula. Enviem as crianças para a casa dos avós e fiquem à vontade para acender velas aromáticas. Mas não se preocupem em esquentar a parafina. O mais importante mesmo é esquentar o clima. É hora tirar a poeira da garrafa de vinho e de outras coisas que estavam guardadas no armário. Agora é o momento de tirar um tempinho a sós com seu amor, sozinho também vale, e ligar a televisão para se sentir inspirado para uma noite quente e apimentada. Separamos uma lista com 5 filmes 18+, disponíveis em diferentes streamings, para deixar aquele gostinho picante na ponta da língua. Eu só não prometo que você vai prestar muita atenção ao enredo depois do play.

É o seguinte: com essa seleção, você não vai ficar de mãos abanando. Aliás, vai ter muitos lugares para pôr as mãos. Com segundas intenções, claro. Terceiras e quartas também. Aqui, todas as intenções — se forem danadinhas — são permitidas. Não se sinta acanhado. Esteja você sozinho ou acompanhado, esses filmes vão fazer a zona sul pegar fogo. Alô, Corpo de Bombeiros! Preparem as extintores, porque esse incêndio não vai apagar só com baldes de água.

E se você já está abanando as mãos no pescoço e curioso para saber o que vem por aí, continue descendo… a leitura… para ver a lista. Se já está suando agora, imagine depois que colocar o filme na TV.

Homem com H, Esmir Filho (Netflix) Divulgação / Netflix Cinebiografia intensa que traça, de forma poética e com recorte emocional, a trajetória de Ney Matogrosso, desde sua infância humilde em Bela Vista (MS), marcada pelo autoritarismo do pai militar, até sua ascensão como ícone da música e da liberdade queer brasileira. O filme abre com o garoto Ney enfrentando repressão doméstica, ganhando força e voz ao se mudar para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Lá, trabalha, estuda teatro e, como um corpo pulsante em busca de expressão, forma com João Ricardo e Gerson Conrad o grupo revolucionário Secos & Molhados. A partir do sucesso de hits como “Rosa de Hiroshima” e “O Vira”, Matogrosso emerge como figura central da resistência à ditadura, usando sua estética andrógina e performances impactantes — ele dança e canta, e o cinema pulsa junto. Mais que uma narrativa linear, o longa propõe uma viagem sensorial: as cenas mesclam fases biográficas com atmosferas – em uma transição contínua de tempo, corpo e emoção. O diretor Esmir Filho esculpe essa experiência cinematográfica ousada com a colaboração do fotógrafo Azul Serra, traduzindo visualmente a trajetória de coragem, dor, amor e grandes perdas que moldaram o artista.

Babygirl, Halina Reijn (Prime Video) Divulgação / A24 No coração do mundo corporativo, Romy, uma poderosa executiva acostumada a dar ordens e controlar todos ao seu redor, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando um jovem estagiário, Samuel, inverte completamente essa dinâmica. Em um jogo de poder e submissão, Samuel impõe uma regra simples: Romy obedece a todos os seus comandos, e, em troca, ele mantém em segredo a verdadeira natureza dessa relação proibida. O que começa como um pacto privado e silencioso logo ultrapassa os limites do escritório, transformando-se em uma paixão incontrolável e autodestrutiva. A relação entre Romy e Samuel revela muito mais do que desejo: expõe vulnerabilidades, ambições e cicatrizes emocionais que ambos tentam esconder sob a máscara do profissionalismo. À medida que o desejo se mistura com o medo e o prazer dá lugar ao perigo, os protagonistas mergulham num território onde não há vencedores, apenas sobreviventes tentando manter as aparências enquanto tudo desmorona por dentro.

Sebastian, Mikko Mäkelä (Reserva Imovision) Divulgação / British Film Institute (BFI) Max, um escritor freelancer de 25 anos que vive em Londres, divide sua vida entre o dia e a noite, entre a escrita e o desejo. Durante o dia, tenta sustentar-se com artigos e contos; à noite, transforma-se em Sebastian, um acompanhante sexual que usa suas experiências íntimas como matéria-prima para o seu primeiro romance. Conforme as ambições literárias e financeiras se entrelaçam, Max questiona se “Sebastian” é apenas uma ferramenta para o seu trabalho ou já representa uma parte essencial, e talvez mais verdadeira, de sua identidade. A narrativa se desenvolve como um estudo psicológico e emocional: a busca de Max por autenticidade o coloca frente a frente com os limites entre ficção e realidade, trabalho e prazer, vergonha e liberdade. Ele se vê sendo atraído por clientes, como o sedutor Nicholas (Jonathan Hyde), e apoiado pela amizade de Amna (Hiftu Quasem), enquanto lida com o estigma e o conflito interno que acompanha a vida dupla. Com uma abordagem íntima e sem julgamentos explícitos, o filme revela uma jornada de autodescoberta que expõe as camadas de identidade, desejo e economia emocional que estruturam a existência contemporânea.

Tentação Perigosa, Maria Sadowska (Looke!) Divulgação / Lightcraft Inez, uma jovem jornalista ambiciosa, recebe seu primeiro grande desafio: passar três dias ao lado de Victor, um renomado astro do futebol internacional, para escrever um perfil exclusivo. O que se apresenta como uma oportunidade rara — acesso ao luxo dos camarotes VIP, festas glamourosas e os bastidores da cobertura midiática, aos poucos revela um lado sombrio e opressor. Conforme Inez mergulha na rotina do jogador, descobre que o brilho dos holofotes também esconde manipulação, segredos perigosos e uma dinâmica de poder que pode rapidamente se transformar em ameaça. A proximidade crescente entre repórter e atleta abre espaço para jogos psicológicos sutis, tensão emocional e sedução pairando sobre uma linha tênue. Inez se vê dividida entre cumprir sua missão jornalística e enfrentar a realidade que se impõe: sua integridade, física e moral, passa a ser posta à prova. Maria Sadowska constrói um thriller psicológico afiado, destacando como mulheres, mesmo em posição de profissionalismo, podem se ver acuadas diante de figuras poderosas. A jornalista, antes inexperiente, passa por uma jornada intensa de descobertas, desafios e escolhas arriscadas.