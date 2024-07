Suspense com Bradley Cooper e Robert De Niro, na Netflix, arrecadou mais 700 milhões de reais nos cinemas

Baseado no livro “The Dark Fields”, de Alan Glynn, a história foi adaptada para as telas por Leslie Dixon, no filme dirigido por Neil Burger intitulado “Sem Limites”. Lançado em 2011, o longa-metragem é estrelado por Bradley Cooper e foi gravado em sua cidade natal, Filadélfia, onde sua família ainda vive. Durante as filmagens, o pai de Cooper estava lutando contra um câncer terminal, e faleceu pouco depois. O filme também teve cenas em Nova York e Puerto Vallarta, no México.

O enredo gira em torno de Eddie Morra (Cooper), um escritor cuja carreira está estagnada e que enfrenta pressões de sua editora, que já lhe pagou um adiantamento pela publicação de um livro que ele não consegue terminar. Na vida pessoal, ele está em crise com Lindy (Abbie Cornish), uma jornalista que acaba de ganhar uma promoção e decide terminar o relacionamento com Eddie devido à sua irresponsabilidade e falta de ambição.

Um encontro crucial com o ex-cunhado, Vernon Gant (Johnny Whitworth), muda a trajetória de Eddie. Vernon, um ex-traficante, afirma estar trabalhando para uma farmacêutica que está testando um novo medicamento chamado NZT-48, capaz de aprimorar significativamente o funcionamento cognitivo, permitindo que 100% do cérebro seja utilizado. Ele oferece um comprimido para Eddie, que inicialmente resiste, mas acaba convencido a experimentar.

Após tomar o NZT-48, Eddie experimenta resultados impressionantes e desbloqueia habilidades extraordinárias. Ele resolve uma crise financeira com seu senhorio, organiza e limpa sua casa, e avança significativamente em seu livro. No entanto, ao despertar no dia seguinte, tudo volta ao normal. Ele é novamente um homem comum, sem habilidades extraordinárias. Desesperado, ele procura Vernon para conseguir mais comprimidos.

Após um novo encontro, Vernon é assassinado, e Eddie encontra um estoque escondido de NZT-48, que ele começa a usar para subir na vida. Suas atividades profissionais se voltam para investimentos, levando-o a se envolver com o poderoso investidor Carl Van Loon (Robert De Niro). Porém, os comprimidos começam a provocar efeitos colaterais perigosos, ameaçando os planos de sucesso de Eddie.

Além disso, seu nome é associado ao assassinato de Vernon, e ele precisa provar sua inocência. Os problemas se agravam quando o agiota Gennady (Andrew Howard) começa a persegui-lo após Eddie deixar de pagar um empréstimo.

Embora o NZT-48 seja uma droga fictícia, o filme faz uma reflexão sobre o uso de nootrópicos, substâncias capazes de melhorar o potencial cognitivo e a produtividade. O quanto dos efeitos do NZT-48 é placebo e quanto é real? Será que Eddie apenas precisava acreditar mais em seu potencial e se esforçar mais? O longa-metragem também aborda a dependência de quem utiliza tais substâncias, que muitas vezes podem deteriorar outras partes do corpo ou prejudicar outras funcionalidades. Há ainda uma reflexão sobre até onde estamos dispostos a ir pelo sucesso e qual é o custo moral dessas conquistas.

“Sem Limites” é uma história que explora os limites do potencial humano, os perigos da ambição desmedida e as complexas questões morais envolvidas no uso de poder e sucesso. Ele convida o espectador a considerar se os atalhos para o sucesso são realmente válidos ou se o verdadeiro progresso vem do esforço genuíno e da integridade.

Filme: Sem Limites

Direção: Neil Burger

Ano: 2011

Gênero: Suspense/Ficção Científica

Nota: 9