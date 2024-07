A história de amor mais triste do cinema está na Netflix

Antes mesmo da pandemia de Covid-19 tornar o distanciamento social um tema recorrente, o cinema já explorava essa ideia em histórias emocionantes. Um exemplo notável é o romance adolescente “A Cinco Passos de Você”. A fórmula é clássica: dois jovens carismáticos e bonitos, unidos por um amor que floresce em meio à doença e à iminência da morte. A emoção é garantida, e as lágrimas do público são quase certas.

Dirigido por Justin Baldoni e escrito por Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, o filme traz Haley Lu Richardson e Cole Sprouse nos papéis de Stella e Will, respectivamente. Eles são dois adolescentes de 17 anos que se conhecem e se apaixonam enquanto estão internados em um hospital, tratando de fibrose cística. O agravante é que as bactérias que cada um carrega podem ser fatais para o outro, tornando o contato físico entre eles proibido.

Para um casal apaixonado, a proibição do toque físico é uma verdadeira tortura. Quando apaixonadas, as pessoas desejam estar próximas, abraçar, beijar, sentir a pele, ouvir a respiração e o batimento cardíaco um do outro. O amor, com todas as suas nuances, faz com que até os menores sinais de vida sejam vistos como milagres. A magia do amor reside na crença de que tudo é possível e maravilhoso.

As personalidades de Will e Stella são completamente opostas. Stella vive com fibrose cística há muitos anos, crescendo com a consciência de que cada aniversário poderia ser o último. A espera constante por um transplante de pulmão fez dela uma pessoa obcecada por controle, com tudo em sua vida meticulosamente planejado e organizado. Cada detalhe é rigorosamente programado, e qualquer desvio da rotina é evitado.

Will, em contraste, é mais despreocupado e rebelde. Ele adquiriu a doença mais recentemente e está participando de um tratamento experimental. No entanto, sua atitude é de desdém pelas regras e horários dos medicamentos, pois ele acredita que está destinado a morrer de qualquer forma. Sua abordagem despreocupada o coloca em conflito com Stella, especialmente quando ela o flagra desrespeitando as regras de distanciamento e se aventurando no telhado do hospital, talvez em uma tentativa de chamar sua atenção.

Desde o primeiro encontro, Will se torna um grande admirador de Stella. Ele passa a acompanhar fielmente os vídeos que ela publica em seu canal no YouTube, onde compartilha sua rotina e reflexões sobre a vida com fibrose cística. Através dessas postagens, Will descobre mais sobre o passado de Stella, incluindo a perda de uma amiga no ano anterior e a culpa que Stella carrega por ainda estar viva.

Apesar de previsível, “A Cinco Passos de Você” na Netflix oferece uma experiência emocionalmente gratificante. As atuações de Haley Lu Richardson e Cole Sprouse são convincentes e cativantes. Ambos trazem uma autenticidade aos seus papéis que transcende o clichê, mostrando talento e experiência notáveis para atores tão jovens. A química entre eles dá vida ao roteiro, fazendo com que o público se envolva profundamente com suas histórias e desafios.

O filme explora a complexidade das emoções humanas em situações de vulnerabilidade extrema, destacando a força do amor e da esperança em meio à adversidade. A narrativa de Stella e Will é uma jornada de autodescoberta e resiliência, mostrando como o amor pode ser uma fonte de força mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A maneira como eles enfrentam seus medos e incertezas, e a forma como encontram consolo um no outro, é um lembrete poderoso da capacidade humana de encontrar beleza e significado mesmo nas situações mais desafiadoras.

“A Cinco Passos de Você”, na Netflix, é uma história tocante que, embora carregada de clichês, oferece uma reflexão sincera sobre o amor, a doença e a importância das conexões humanas. O filme consegue capturar a essência dos sentimentos adolescentes, e suas atuações memoráveis fazem desta uma obra que ressoa profundamente com o público, proporcionando uma experiência emocional rica e envolvente.

Filme: A Cinco Passos de Você

Direção: Justin Baldoni

Ano: 2019

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10