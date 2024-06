Último dia para assistir ao filme mais hipnótico e perturbador da Netflix

A negligência nas escolhas pode resultar em consequências irreparáveis, frequentemente trágicas, mesmo quando há tempo de sobra. A juventude, para muitos, representa uma fase de descobertas e transformações internas, mas também de erros que podem definir o curso da vida de forma permanente. A busca por controlar o destino, mesmo diante das limitações impostas pela vida, pode ser vista como uma oportunidade de superação ou como uma armadilha para complicações maiores.

Em “O Homem nas Trevas” (2016), Fede Alvarez mergulha no universo do suspense, inicialmente explorando clichês do gênero para, em seguida, desenvolver um enredo original e intrigante. Desde seu impactante curta “Ataque de Pânico” (2009), Alvarez vem solidificando sua reputação no cinema, culminando neste filme que combina suspense habilidosamente dosado com performances envolventes.

A trama acompanha uma jovem quadrilha em Detroit, desesperada por um último grande golpe: roubar um homem cego e solitário que guarda uma fortuna em sua casa desolada. Rocky (Jane Levy), Money (Daniel Zovatto) e Alex (Dylan Minnette) enfrentam não apenas o desafio físico do assalto, mas também as complexidades emocionais que surgem quando suas vidas se entrelaçam de maneiras inesperadas.

Com nuances de personagens bem elaboradas e reviravoltas cativantes, Alvarez cria um suspense que transcende as expectativas do gênero, culminando em um confronto intenso entre os opostos.

Filme: O Homem nas Trevas

Direção: Fede Alvarez

Ano: 2016

Gêneros: Terror/Thriller

Nota: 9/10