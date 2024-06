Você não vai conseguir segurar as lágrimas com filme na Netflix

A vida não é feita só de alegrias. Na verdade, há muito mais dramas, mas a forma como encaramos as dificuldades também define se a jornada será prazerosa ou difícil. Em “Já Sinto Saudades”, comédia dramática da crepuscular Catherine Hardwick, lançada em 2015, acompanhamos a travessia de duas amigas de infância que se veem diante de um desafio: encarar a montanha-russa de emoções que chega com um câncer terminal.

Drew Barrymore e Toni Collette são atrizes gigantes, com talento fenomenal e inquestionável. A atuação delas é a cereja do bolo neste filme que, embora seja previsivelmente triste, tem muitos momentos de diversão.

A introdução mostra as duas, Jess (Barrymore) e Milly (Collette), durante a infância e adolescência. Jess, uma americana de Oregon, se muda com a família para Londres depois que seu pai é transferido pelo trabalho. Milly, filha de uma atriz, é uma força da natureza que se move como um tornado, impactando a todos por onde passa.

Quando adultas, Milly se torna uma relações públicas casada com o roadie de banda de rock, Kit (Dominic Cooper), com quem tem um casal de filhos. Jess é casada com Jago (Paddy Considine), que está sempre viajando a trabalho. Eles têm problemas de fertilidade e ainda não conseguiram ter filhos, o que é uma frustração para o casal.

Logo depois de uma introdução alto astral, Milly recebe a notícia de que está com câncer de mama. A notícia a deixa abalada, mas ela não consegue contar a ninguém que está doente durante toda a semana que se segue. É como se enquanto ela estivesse em silêncio, o câncer não fosse real. É durante um desabafo com Jess que ela revela sua situação pela primeira vez fora de um consultório.

Hardwicke mostra, por meio de seu filme, as dificuldades enfrentadas durante o tratamento da doença, ora com leveza e humor, ora se aproveitando do belíssimo talento de Collette para dramatizar e pesar na emoção.

O diagnóstico pesa sobre a autoestima de Milly, acostumada a sempre se sentir desejada, alegre e o centro das atenções. Emocionalmente abalada, a luta enfrentada por ela começa a interferir na relação com Kit e também com Jess.

Nesse ínterim, Jess engravida, mas sente dificuldades em dar a notícia à amiga, que tem tomado escolhas difíceis e se afastado durante o tratamento.

Apesar disso, em vários momentos Hardwicke consegue adicionar camadas de humor, nunca deixando o filme pesado o bastante para se tornar um dramalhão. Cada diálogo vem com um trocadilho, um sarcasmo, uma brincadeira, nos surpreendendo até mesmo nos momentos mais sombrios.

Desde o começo fica claro que a doença de Milly não terá cura, porque uma das falas iniciais de Jess é: “Dificilmente eu tinha fotos sem a Milly, até agora”, deixando óbvia a iminente despedida. Ao final da história, Hardwicke nos lembra do ciclo da vida. Enquanto uns nascem, outros morrem. A vida já tem um veredito para todos nós, mas como aproveitaremos nossa jornada na Terra nesse ínterim é que faz a diferença.

Filme: Já Sinto Saudades

Direção: Catherine Hardwicke

Ano: 2015

Gênero: Drama/Comédia/Romance

Nota: 8