O filme mais assistido da Netflix no mundo, atualmente

Após um longo período de mais de dois anos de pré-produção, “Alerta de Risco” finalmente faz sua estreia na Netflix. Filmado no Novo México, o roteiro original, escrito por Josh Olson e John Brancato há oito anos, passou por ajustes finais realizados por Halley Wegryn Gross. Este longa-metragem marca a estreia hollywoodiana da cineasta indonésia Mouly Surya, aclamada pelo seu trabalho em “Marlina — A Assassina em Quatro Atos”, que foi inicialmente selecionado para o Oscar e disputou a Palma de Ouro em Cannes.

Entretanto, “Alerta de Risco” não cumpre as expectativas criadas pela comparação com “John Wick” em uma versão feminina. Apesar das cenas de ação bem coreografadas pelos habilidosos dublês, o filme não consegue prender a atenção do público, levando-o a checar frequentemente seus celulares. A seriedade com que o filme se apresenta contrasta com a qualidade mediana que entrega, evidenciada por um orçamento não divulgado. A atuação de Jessica Alba no papel principal revela sua inexperiência no gênero de ação, e o roteiro se mostra repetitivo, reminiscentes de vários outros títulos de Hollywood.

No filme, Alba interpreta Parker, uma oficial das Forças Especiais envolvida em uma missão secreta contra terroristas na Síria. A cena inicial introduz a protagonista como uma mulher forte, com habilidades de luta e um código moral sólido. Posteriormente, Parker retorna à sua cidade natal no interior dos Estados Unidos após receber a notícia da morte de seu pai, dono de um bar local, que supostamente faleceu em um desabamento de mina que conecta um corredor secreto à sua propriedade. O ex-namorado de Parker, Jesse (Mark Webber), agora xerife da cidade, investiga as causas da morte.

Parker encontra uma suposta carta de suicídio de seu pai, na qual ele deixa o bar para ela. Desconfiada do conteúdo do bilhete, ela decide investigar, descobrindo uma conspiração envolvendo o contrabando de armas ilegais. Envolvida em negócios perigosos em que seu pai estava envolvido, Parker se vê perseguida por esses mesmos indivíduos.

O roteiro inconsistente e repleto de pontas soltas é parcialmente responsável pela produção decepcionante. Além disso, as cenas de ação são curtas e insatisfatórias, e a falta de empenho de Alba em tornar sua personagem convincente contribui para a fraqueza do filme.

Apesar dessas falhas, “Alerta de Risco” não é completamente desastroso. O filme proporciona um entretenimento passageiro e é uma opção aceitável para aqueles momentos de distração. Contudo, ele não oferece grandes satisfações além disso, ficando apenas como mais um título genérico de ação no catálogo da Netflix.

Filme: Alerta de Risco

Direção: Mouly Surya

Ano: 2024

Gênero: Ação/Suspense

Nota: 7