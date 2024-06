Para os fãs de Agatha Christie, o filme de mistério mais divertido da Netflix

Abe Applebaum vem de um universo encantado onde crianças passam anos realizando façanhas impressionantes, proferindo comentários hilários e oferecendo aos adultos uma visão cativante e esperançosa do futuro. Contudo, com o passar do tempo, essas crianças crescem. “The Kid Detective”, uma fábula de Evan Morgan sobre prodígios juvenis que caem em desgraça ao não conseguirem superar as adversidades da vida, apresenta reflexões profundas sobre temas difíceis, desafiando as certezas que muitos ainda mantêm, mesmo depois de confrontados com a dura realidade de que a existência exige constante reinvenção.

Morgan concentra-se em um protagonista melancólico e trágico, propenso a impulsos autodestrutivos, que se agarra a uma infância gloriosa, agora relegada ao passado. Utilizando um enredo confessadamente inverossímil, o diretor conduz Abe por diversos cenários onde ele costumava atuar, iniciando jornadas que ele talvez nem se lembre mais, possivelmente devido ao trauma associado a essas experiências.

Willowbrook, uma pequena cidade com um nome sugestivo, foi palco de crimes singulares há pouco mais de duas décadas. A infame Gangue do Sapato Vermelho semeou o terror entre os moradores; uma cápsula do tempo foi roubada; fundos de uma escola desapareceram. Todos esses casos (e mais de duzentos outros) foram solucionados por Abe, então uma criança, que rapidamente se tornou uma celebridade local, com direito a um escritório no centro da cidade e guloseimas gratuitas na Hepburn’s, a loja de doces da cidade.

O jovem detetive prosperava, até que um crime inesperado abalou Willowbrook e destruiu a vida do aspirante a herói. Antes de revelar exatamente o que aconteceu, Morgan apresenta, em minúcias quase sórdidas, a queda de seu anti-herói, agora com 32 anos, morando em uma república deplorável, dependente da generosidade dos pais (interpretados por Wendy Crewson e Jonathan Whittaker em papéis pequenos, mas marcantes) para lhe fornecer comida e saldar as dívidas que se acumulam em seu cartão de crédito, tudo porque ele não conseguiu resolver o desaparecimento de Gracie Gulliver, sua assistente e filha do prefeito.

Adam Brody se aproxima da caricatura, mas consegue trazer seu personagem para um território mais sensato — dentro do possível para alguém como Abe. Não obstante os infortúnios, Caroline, a jovem interpretada por Sophie Nélisse, oferece a Abe uma chance de redenção e um amor desinteressado, embora a expectativa fosse que ele se aproximasse dela por motivos diversos do afeto. O enredo fornece algumas pistas sobre como o ex-detetive infantil irá conduzir seu novo caso após uma vida de desencontros, com flashbacks em que Jesse Noah Gruman encarna o jovem investigador. Como era de se esperar, ele sai de seu ostracismo com uma grande revelação sobre Gracie (interpretada por Kaitlyn Chalmers-Rizzato) e Caroline. Não importa quão simples um caso pareça: as revelações sempre surpreendem.

Filme: The Kid Detective

Direção: Evan Morgan

Ano: 2020

Gêneros: Mistério/Drama

Nota: 8/10