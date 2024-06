O filme que Keanu Reeves considera o melhor da franquia John Wick está na Netflix

Embora os métodos de John Wick possam ser vistos como controversos, é difícil não ter algum tipo de sentimento em relação aos criminosos de baixa estatura moral com os quais ele lida. A crescente presença de drogas nas ruas das cidades, especialmente atraentes para os jovens, é uma realidade preocupante. Confiar na polícia para resolver essa questão é uma solução viável?

Keanu Reeves continua a brilhar em “John Wick — De Volta ao Jogo” (2014), interpretando um personagem que caminha habilmente na linha tênue entre a legalidade e a ilegalidade. John Wick, um criminoso solitário, tornou-se um mestre em utilizar sua frieza para sobreviver. Essa frieza, que o impede de medir o sofrimento que causa até mesmo aos piores indivíduos, é sua principal aliada.

Em “John Wick: Um Novo Dia Para Matar” (2017), Chad Stahelski eleva a intensidade das cenas de ação, dirigindo sequências longas e meticulosamente coreografadas. A preferência pelo combate físico, sem muitos diálogos explicativos, destaca a habilidade de Reeves em dominar essas cenas. Wick, um assassino profissional, enfrenta desafios físicos constantes, muitas vezes realizando suas próprias acrobacias, exceto em cenas extremamente perigosas, como a queda de uma escadaria longa, onde contracena com Cassian, interpretado por Common.

As características operísticas do filme, enriquecidas pela cinematografia detalhista de Dan Laustsen, tornam-se ainda mais impactantes diante da abordagem acelerada e sem pontas soltas do roteiro de Derek Kolstad. O protagonista, por mais exausto que esteja, nunca segue os conselhos de Julius, o chefe da máfia russa em Nova York, interpretado por Franco Nero. Wick está determinado a vingar a morte de sua esposa, Helen, vivida por Bridget Moynahan, cujas lembranças permeiam o filme em flashbacks significativos.

A presença de personagens como Santino D’Antonio, vivido por Riccardo Scamarcio, adiciona novas camadas de complexidade à trama. D’Antonio faz um pedido inusitado a Wick, que inicialmente recusa, mas muda de ideia após sua casa ser destruída. Essas crises de consciência, por menores que sejam, acompanham Wick até o fim da história, reafirmando sua natureza solitária e predatória.

“John Wick: Um Novo Dia Para Matar” é tanto uma provocação quanto um conforto. Keanu Reeves, com sua habilidade única de interpretar homens atormentados que encontram significado na confrontação física, faz deste filme de Chad Stahelski uma fonte inesgotável de fascínio, desafiando as expectativas da realidade.

Filme: John Wick: Um Novo Dia Para Matar

Direção: Chad Stahelski

Ano: 2017

Gênero: Thriller/Ação

Nota: 9/10