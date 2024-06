Único filme brasileiro da história do cinema a levar o Globo de Ouro de Melhor Filme Internacional está na Netflix

Se você é brasileiro e ainda não assistiu “Central do Brasil”, que está na Netflix, você precisa urgentemente se inteirar desta obra-prima nacional. Se é o melhor filme já feito no país, não posso dizer. O cinema brasileiro já produziu muitos trabalhos de altíssima qualidade, mas, sem dúvidas, foi um dos mais reconhecidos internacionalmente. Com duas indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, o longa-metragem marcou o recorde de Fernanda Montenegro como a única brasileira a disputar à categoria na premiação. “Cidade de Deus”, de Fernando Meireles e Kátia Lund, chegou a ser indicado em quatro categorias no prêmio da Academia, como Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Edição.

Dirigido pelo reconhecido Walter Salles, o drama narra a história de Dora (Montenegro), uma ex-professora que agora se sustenta escrevendo cartas para pessoas analfabetas na principal estação de trem do Rio de Janeiro, a Central do Brasil. Uma mulher cínica, ressentida com a vida e amargurada, Dora não envia as cartas que escreve. Pelo contrário, as engaveta em casa, enterrando consigo as mensagens esperançosas de seus clientes para seus entes queridos. Um dia, Ana (Soia Lira) pede para que Dora escreva uma carta para seu marido desaparecido. Ana está acompanhada do filho de nove anos, Josué (Vinícius de Oliveira), mas ao deixar a estação, é atropelada e morre.

Dora decide levar Josué para casa com o intuito de vendê-lo para um grupo de adoção ilegal. No entanto, algo balança dentro dela e ela resolve pegá-lo de volta, decidida a ajudá-lo a procurar pelo pai desaparecido. Juntos, eles embarcam em uma viagem ao interior do país, onde passarão por vários lugares, atravessarão muitas dificuldades, mas aprenderão poderosas lições sobre vínculo, amor e amizade.

Josué acaba se tornando, para Dora, seu tíquete para a redenção, transformando sua descrença na esperança de uma vida melhor e menos solitária. A conexão entre Dora e Josué é tão comovente e impactante, que é impossível terminar este filme da mesma forma como começou. Algo dentro de você ficará para sempre marcado.

Vinícius de Oliveira disputou com outros 1.500 meninos o papel de Josué. Ele não era ator e trabalhava como engraxate no Aeroporto Santos Dumont, quando foi avistado por um assistente de direção que o convidou para os testes. Além desta curiosidade, Fernanda Montenegro, embora seja uma atriz de longa carreira e muito conhecida no país, foi realmente confundida com uma escritora de cartas na Central do Brasil, tanto que algumas cenas são de pessoas reais que se sentaram para que ela redigisse suas mensagens.

Depois do lançamento do filme, a Central do Brasil acabou ganhando notoriedade e passou por reformas, já que se tornou um ambiente praticamente turístico por conta do reconhecimento da obra cinematográfica mundialmente.

Sensível e cativante, o longa-metragem perdeu o Oscar de Filme Internacional para “A Vida é Bela”, longa italiano sobre o Holocausto, dirigido e estrelado por Roberto Benigni. As perdas na premiação da Academia provocou bastante revolta e controvérsia, especialmente, porque Fernanda Montenegro era a favorita da categoria de Melhor Atriz e só perdeu por causa de campanhas realizadas por Gwyneth Paltrow e a produção de seu filme, “Shakespeare Apaixonado”, à época.

Filme: Central do Brasil

Direção: Walter Salles

Ano: 1998

Gênero: Drama

Nota: 10