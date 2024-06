A melhor comédia romântica da Netflix: um remédio para o coração que você ainda não assistiu

“Alguém Especial” é uma comédia sobre separação que figura entre os filmes mais subestimados da Netflix. Sob a direção e roteiro de Jennifer Kaytin Robinson, a narrativa acompanha o término de um relacionamento de nove anos entre Jenny (Gina Rodriguez) e Nate (LaKeith Stanfield), um casal moderno de Nova York. A história é retratada com uma fotografia intuitiva, sensível e cheia de neons, que confere ao filme uma estética marcante. Apesar disso, a obra não recebeu a aclamação merecida da crítica, sendo considerada apenas mediana.

Jenny é uma estagiária de jornalismo musical em Nova York e consegue um emprego dos sonhos na revista Rolling Stone, localizada em São Francisco. Essa oportunidade coloca seu relacionamento de nove anos com Nate em um impasse: tentar manter a relação à distância ou seguir caminhos diferentes e explorar novas oportunidades. Embora ainda apaixonados, decidem se separar.

No dia seguinte, Jenny experimenta um turbilhão de emoções: está animada com a nova fase profissional, mas também de luto pelo fim do relacionamento. Ela decide aproveitar seu último dia em Nova York em uma aventura com suas melhores amigas, Blair (Brittany Snow) e Erin (DeWanda Wise). O plano é que a noite termine em um show secreto, que ela descobre ser do Kanye West. Mesmo sabendo que Nate estará lá, ela opta por não perder a última noite na cidade.

Ao longo do dia, Jenny e suas amigas passam por situações cômicas e inesperadas, mas comuns à juventude, em busca das pulseiras que darão acesso ao show. Elas encontram conhecidos e desconhecidos cujas presenças transformam o dia. Durante esse período, Jenny tem flashes de lembranças de seu relacionamento com Nate.

É neste ponto que o filme alterna entre comédia e drama. As cenas com Nate são intensas e capturam a força do sentimento que o ex-casal ainda nutre. Elas ilustram a realidade do relacionamento, com altos e baixos, paixões e frustrações, refletindo a montanha-russa emocional de um relacionamento longo. Jenny e Nate compartilham amigos, o amor pela música, sonhos e personalidades tanto diferentes quanto semelhantes.

Robinson demonstra uma grande sensibilidade ao mostrar que as relações não são unidimensionais, mas cheias de nuances. Os casais passam por situações difíceis, mas isso não diminui a intensidade do sentimento. Robinson explora com habilidade a complexidade de um relacionamento moderno, permitindo que o espectador vivencie todas as emoções, doces e amargas, deste romance.

Gina Rodriguez se destaca na tela, com uma presença contagiante. LaKeith, conhecido por seus papéis excêntricos e humor ácido, traz um lado melancólico e introspectivo que equilibra perfeitamente com a atuação de Gina. João Gilberto cantava que “o amor é a coisa mais triste quando se desfaz” e “Alguém Especial” captura exatamente essa essência. Quando o amor é verdadeiro, seu fim é uma das maiores tragédias.

Filme: Alguém Especial

Direção: Jennifer Kaytin Robinson

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10/10