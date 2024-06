Suspense que você provavelmente ainda não viu, com Emma Stone, na Netflix

No filme “Homem Irracional”, Abe Lucas encontra-se em um momento crítico, e ninguém melhor que Woody Allen para explorar as complexidades da irracionalidade. Allen, um diretor renomado por suas obras profundamente intelectuais e provocativas, já havia demonstrado seu talento em filmes como “Celebridades” (1998), “O Escorpião de Jade” (2001) e “Scoop — O Grande Furo” (2006). Este último, baseado no romance de Evelyn Waugh, se destaca por capturar a essência das aspirações humanas e as armadilhas que elas podem trazer.

“Homem Irracional” é um dos filmes em que Allen mais claramente expressa seu lado provocador, oferecendo uma crítica incisiva, mas sofisticada, ao sistema de justiça. Essa narrativa é alimentada por eventos da vida pessoal do diretor, que frequentemente se tornaram manchetes de tabloides, e inspiraram a criação de personagens brilhantes, mas perturbados. Abe Lucas, interpretado por Joaquin Phoenix, é o protagonista dessa história. Um professor de filosofia, Abe está desgastado pela vida e pelas suas próprias falhas.

Abe é introduzido ao público na idílica Nova Inglaterra, especificamente em Newport, Rhode Island. A cinematografia de Darius Khondji destaca as cores vibrantes do outono, criando um contraste entre a beleza do ambiente e a turbulência interna de Abe. A música do Ramsey Lewis Trio adiciona uma camada de leveza irônica ao monólogo inicial de Abe, acentuando sua desconexão com o mundo ao seu redor.

Joaquin Phoenix retrata Abe como um homem atormentado, cuja apatia é perceptível em gestos sutis — uma mão no cabelo, um olhar vago. Sua chegada à nova universidade é tratada com a pompa de uma celebridade, mas ele permanece indiferente, mergulhado em sua própria desilusão. Durante um coquetel de boas-vindas, Abe mostra um vislumbre de interesse ao ouvir elogios sobre um de seus ensaios, revelando a profundidade de sua busca por significado.

Emma Stone interpreta Jill Pollard, uma estudante que se torna a catalisadora das mudanças na vida de Abe. A química entre os dois personagens é inegável, e Jill desempenha o papel do “diabo” que desvia Abe de seu caminho já conturbado. Allen insere um ato transgressor cometido por Abe, que abre um leque de novas possibilidades, questionando se ele deve ser visto como mártir ou vilão. A narrativa de Allen deixa claro seu posicionamento, desafiando as percepções lineares e monótonas da vida adotadas por alguns intelectuais contemporâneos.

“Homem Irracional”, na Netflix, é uma exploração sofisticada da insensatez humana, um tema que Woody Allen domina com maestria. Através de personagens complexos e uma crítica social afiada, Allen constrói uma narrativa que é tanto um estudo de caráter quanto uma reflexão sobre as falhas do sistema de justiça. A atuação de Joaquin Phoenix, a fotografia de Darius Khondji e a trilha sonora cuidadosamente escolhida se combinam para criar um filme que é ao mesmo tempo intelectualmente estimulante e emocionalmente envolvente.

Filme: Homem Irracional

Direção: Woody Allen

Ano: 2015

Gêneros: Mistério/Crime

Nota: 9/10