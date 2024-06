Filme da Netflix que vai aquecer seu coração e tornar sua semana mais leve

A vida nos confronta com inúmeros desafios, e superá-los não é tarefa simples. Os momentos de dor, solidão e sofrimento que cada pessoa enfrenta durante sua breve jornada no mundo a tornam mais consciente de si mesma, mais familiarizada com sua própria essência e com a força inquebrantável que possui. No espírito humano residem muitos dos mistérios que compõem o significado da vida, e quanto mais vivemos, mais percebemos o quanto ainda desconhecemos.

Através de nossas experiências, eliminamos falsas crenças, descartamos mentiras e esperamos que, no final, reste algo de valor. A natureza nos auxilia de maneiras singulares, concedendo a cada indivíduo dons específicos que lhe permitem sobressair, superar suas inquietações e buscar a felicidade que acredita merecer. Dependemos dessas dádivas do destino para enfrentar as angústias diárias, aspirando à realização com a qual sonhamos desde o momento em que nos reconhecemos como parte, ainda que pequena, do universo. Contudo, sempre parece faltar algo.

Até que ponto o talento pode ser suficiente para tornar alguém verdadeiramente extraordinário? Essa é uma das questões que o britânico Eddie Sternberg tenta responder em “Já Fui Famoso” (2022), uma narrativa leve, mas significativa, sobre um prodígio de tempos passados em busca de uma segunda chance e um talento da nova geração, oculto sob o brilho superficial do mundo.

Sternberg aborda sonhos frustrados e novos sonhos que surgem, temas que seu roteiro, cuidadosamente elaborado em parceria com Zak Klein, materializa através do desempenho de seus protagonistas, que demonstram sintonia entre si e atenção à história que o filme deseja contar. Se um personagem parece exausto da vida devido a uma série de derrotas, o outro, símbolo de inocência, serve de estímulo, mesmo sem saber. A maneira como o diretor conduz essa aparente dualidade é o que cativa o público, fazendo com que o filme ressoe com uma intensidade incomum, que varia de forte para mais forte.

Sternberg lançou “Já Fui Famoso” em 2015 como um curta-metragem, e o filme de 2022 é a expansão de uma história bem construída ao longo de vigorosos 105 minutos. Vincent Denham já experimentou o sucesso, mas agora enfrenta as dificuldades que o atormentam há duas décadas. Vinnie D, ex-vocalista de uma boy band, interpretado por Ed Skrein, tenta lidar com o ressentimento do ostracismo, uma condição comum a 99,9% das estrelas juvenis do início dos anos 2000. Representando tudo o que há de mais prejudicial na indústria do entretenimento, a memória do velho Vinnie vagueia por Peckham, distrito ao sul de Londres, quase mendigando por uma oportunidade, que lhe é repetidamente negada.

Desatualizado, marcado prematuramente por anos de batalhas perdidas e incapaz de se adaptar às novas demandas do showbiz — como gerar engajamento em plataformas de compartilhamento de músicas e vídeos, além das redes sociais, particularmente desafiadoras para um artista old school — em alguns momentos, o personagem de Skrein parece querer desistir, mas talvez impulsionado por algo além da intuição, persevera. Entre uma e outra negativa, ele se refugia em uma feira na esperança de tocar alguma música e ser notado. Tudo o que consegue é chamar a atenção de uma crítica, mas nem tudo é motivo para desânimo: Stevie, um adolescente autista com uma rara habilidade para tocar bateria, surge para ajudá-lo.

A performance comovente de Leo Long, que na vida real lida com dislexia de aprendizado, garante a energia do filme em várias cenas, e logo se estabelece uma química entre Stevie e o experiente e cansado Vinnie. A história não escapa completamente dos muitos clichês — incluindo Amber, a mãe superprotetora de Stevie, interpretada por Eleanor Matsuura — e talvez essa tenha sido a intenção de Sternberg. No entanto, o carisma de Skrein e Long compensa qualquer falha narrativa. “Já Fui Famoso” é um filme que aborda um tema específico, mas que, ao mesmo tempo, abrange uma gama de questões muito mais amplas.

Filme: Já Fui Famoso

Direção: Eddie Sternberg

Ano: 2022

Gêneros: Comédia/Drama/Musical

Nota: 8/10