Último dia para assistir na Netflix: a obra-prima de Julia Roberts, a maior comédia romântica da história do cinema

Alguns filmes mantêm seu encanto ao longo do tempo. “Uma Linda Mulher” é um exemplo clássico de um conto de fadas contemporâneo onde uma prostituta da Geórgia encontra seu príncipe encantado em uma esquina do Hollywood Boulevard. Este filme continua a tocar o coração de espectadores em todo o mundo, trazendo uma narrativa poética embalada por cenas coloridas e leves, que ocultam uma tristeza subjacente nos personagens principais, refletindo também as nossas próprias tristezas.

Garry Marshall, um mestre em retratar conflitos existenciais, transforma seu filme em um espelho para todos que já se envolveram em relações complexas. Combinando romance e drama, Marshall adiciona um toque de humor ácido para explorar os universos individuais de seus personagens. No roteiro de J.F. Lawton, vemos a fusão de uma mulher irresistivelmente complexa e um homem aparentemente resolvido, criando uma dinâmica onde suas qualidades e defeitos se tornam inseparáveis.

Vivian Ward, uma prostituta, inicia mais uma noite de trabalho perto da estrela de Carole Lombard na Calçada da Fama, sem saber que está prestes a mudar de vida. O ambiente é diversificado, desde figuras excêntricas como Abdul Salaam El Razzac proclamando que Los Angeles é um paraíso de almas em busca de redenção, até um milionário perdido em um carro luxuoso.

Lawton deixa claro que Edward Lewis, o milionário, não planejava parar ali, mas a falta de habilidade ao volante de um carro emprestado o fez estacionar. Lewis está perdido e precisa chegar ao luxuoso Regent Beverly Wilshire. Vivian, conhecedora das ruas de Los Angeles, inicia uma conversa com Edward, que termina na cama após negociações sobre sua companhia. Edward, encantado com o sorriso de Vivian, a convida a passar a semana com ele por três mil dólares.

À medida que convivem, descobrem semelhanças inesperadas. Enquanto Vivian vende seu corpo para sobreviver, Edward usa seu charme para manipular empresários idosos como James Morse e adquirir empresas falidas a preços baixos, sem que ninguém perceba suas intenções. O roteiro habilmente interliga momentos preciosos, que Julia Roberts e Richard Gere trazem à vida com maestria, surpreendendo o público com a química entre eles e um elenco coadjuvante que preenche as cenas com precisão e emoção.

O final feliz, pouco depois da cena em que Roberts nos faz esquecer “Oh! Pretty Woman” de Roy Orbison, e lembrar de “It Must Have Been Love” do Roxette, é um verdadeiro sonho. Garry Marshall, com sua direção brilhante, deixou uma falta imensurável no cinema

Filme: Uma Linda Mulher

Direção: Garry Marshall

Ano: 1990

Gêneros: Romance/Comédia/Drama

Nota: 10