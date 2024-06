Novo mistério de detetive, na Netflix, vai te fazer se sentir em um livro de Agatha Christie

“Uma Herança Inusitada”, uma versão polonesa de “Entre Facas e Segredos”, explora o gênero do mistério investigativo, mas não oferece grandes novidades, requentando clichês bem conhecidos. A trama gira em torno de um tio rico, Wladyslaw Fortuna (Jan Peszek), que decide pregar uma peça em seus parentes ao fingir sua morte. Os familiares são convocados para a leitura do testamento em sua mansão isolada, localizada em um local frio e inóspito. No entanto, eles descobrem que Fortuna não está morto; ele está apenas tentando identificar os membros interesseiros da família. Fortuna, um apresentador de um programa semelhante ao “Show do Milhão”, criou um jogo para que seus parentes disputem a herança.

O verdadeiro mistério começa quando, em uma manhã, Fortuna é encontrado morto na cozinha com uma faca no peito. Com isso, os sobrinhos chamam a polícia e começam a suspeitar uns dos outros. Dawid e Zosia, pais dos adolescentes Jozie e Henryk, estão endividados e veem a herança como a solução para seus problemas financeiros. Natalie, uma escritora que finge ter uma vida próspera, está sem dinheiro e mantém um relacionamento com Gustaw, um rapaz mais jovem. Karol, um terapeuta, planeja mudar-se para Portugal com seu companheiro. Cada um desses personagens tem suas peculiaridades e motivos pessoais para desejar a fortuna, tornando todos suspeitos.

À medida que as investigações avançam, o desejo de todos por uma parte da herança se intensifica. Para isso, eles precisam participar do jogo planejado por Fortuna, que envolve diversas passagens secretas, cenários teatrais e efeitos de luzes e sombras que dão um toque lúdico à trama. No entanto, as atuações são exageradas, conferindo um tom de comédia que remete a um episódio de “Zorra Total”. Nenhuma performance se destaca particularmente, e os personagens não conseguem cativar o público, parecendo apenas petulantes e movidos pelo interesse.

Apesar dessas limitações, as travessuras da família conseguem entreter e desviar a atenção das preocupações cotidianas. No fim das contas, os jogos arquitetados por Fortuna servem para unir os familiares que não se viam há décadas, demonstrando que são mais capazes de resolver problemas juntos do que individualmente.

A proposta de “Uma Herança Inusitada” é clara: mais do que revelar um assassino, o filme busca explorar as dinâmicas familiares e a capacidade de cooperação entre os parentes. A mansão, com seus elementos teatrais, contribui para um ambiente de mistério e diversão, mas a narrativa peca ao não desenvolver personagens carismáticos e uma trama envolvente. O resultado é um filme que, embora não apresente nada particularmente novo ou memorável, cumpre o papel de entreter de forma leve e descompromissada.

A essência da história de Fortuna e seus parentes é uma reflexão sobre ganância e unidade familiar, mesmo que o filme não alcance seu pleno potencial em termos de impacto narrativo. “Uma Herança Inusitada”, na Netflix, é uma comédia de mistério que diverte sem grandes ambições, mostrando que, mesmo em meio a disputas por dinheiro, a colaboração e o vínculo familiar devem prevalecer.

Filme: Uma Herança Inusitada

Direção: Sylwester Jakimow

Ano: 2024

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 7/10