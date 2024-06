O épico do cinema indicado a 104 prêmios e que levou mais de 2 bilhões de reais nas bilheterias globais

Ridley Scott, um dos diretores mais prolíficos de Hollywood, acumula uma carreira marcada por quase 60 filmes, recheada de altos e baixos. Entre seus maiores sucessos, destacam-se “Alien: O Oitavo Passageiro” (1979), “Blade Runner” (1982) e “Thelma & Louise” (1991), filmes que revolucionaram o cinema em diversos aspectos. No entanto, não são todas as suas produções que recebem o mesmo nível de aclamação. Dentre suas obras mais ambiciosas, “Gladiador” (2000) se sobressai, frequentemente figurando em listas dos melhores filmes da história.

“Gladiador” foi um fenômeno, conquistando 5 Oscars, entre eles o de Melhor Filme e Melhor Ator para Russell Crowe, além de outras 7 indicações. O filme não só recebeu reconhecimento da Academia, mas também foi amplamente aclamado em festivais ao redor do mundo, acumulando mais de 100 prêmios. Crowe, que ganhou seu primeiro e único Oscar por sua atuação, interpretou o general romano Maximus, um papel que inicialmente foi oferecido a Mel Gibson e Tom Cruise, ambos recusaram. Maximus é um general cuja família é assassinada e que é reduzido à escravidão por causa da inveja de Commodus, interpretado por Joaquin Phoenix, o filho do imperador Marcus Aurelius, interpretado por Richard Harris.

Apesar de se inspirar em figuras históricas e no Império Romano, Scott, em sua tradição de tomar liberdades poéticas, criou uma ficção em torno desses personagens reais. Maximus, embora um personagem fictício, é retratado como um general confiável e admirado por Marcus Aurelius, que planeja torná-lo seu sucessor. Contudo, Commodus, movido pela inveja, usurpa o trono, condenando Maximus à escravidão e forçando-o a lutar como gladiador.

Com um orçamento de 103 milhões de dólares, “Gladiador” foi um sucesso de bilheteria, arrecadando quase meio bilhão de dólares mundialmente. A rivalidade entre Commodus e Maximus é ficcional, pois o general não existiu de fato. No entanto, Commodus é historicamente conhecido por contribuir para a queda de Roma devido à sua megalomania. Sua morte, por envenenamento e estrangulamento, foi seguida pela remoção de suas estátuas de Roma, refletindo o ódio que tanto o povo quanto o Senado tinham por ele.

Durante as filmagens, Russell Crowe enfrentou vários acidentes, incluindo um golpe no pescoço com uma espada real e cortes no rosto após um incidente com seu cavalo, que disparou e o jogou contra uma árvore, resultando em vários pontos na bochecha. Adicionando ao risco das filmagens, cinco tigres reais foram usados em uma cena na arena, com um veterinário armado com dardos tranquilizantes para garantir a segurança de Crowe.

A grandiosidade da produção é evidente, com uma réplica em tamanho real do Coliseu construída em Malta, devido à estrutura original não corresponder à época retratada. Mais de 30 mil armaduras foram fabricadas para os soldados do filme, demonstrando o enorme investimento na autenticidade visual. Apesar do roteiro original ter sido considerado um fracasso, levando vários artistas a recusarem papéis no filme, Russell Crowe aceitou interpretar Maximus após uma conversa com Ridley Scott, mesmo sem ter lido o script completo. A confiança entre ator e diretor foi fundamental para a concretização deste épico.

“Gladiador”, na Netflix, continua sendo um marco no cinema, não apenas pela sua narrativa épica e visual impressionante, mas também pela maneira como revitalizou o gênero dos épicos históricos, combinando ação, drama e elementos históricos com uma execução cinematográfica de alta qualidade.

Filme: Gladiador

Direção: Ridley Scott

Ano: 2000

Gênero: Ação/Aventura/Drama

Nota: 10