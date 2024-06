Obra-prima épica do cinema, indicada a 77 prêmios e vencedora de 9 Oscars, está na Netflix

Estar na indústria cinematográfica nem sempre garante a escolha dos projetos mais promissores. “O Paciente Inglês” é um exemplo clássico de filme que começou sua produção cercado de incertezas e dificuldades financeiras. Originalmente, o projeto era da Fox, que desistiu devido a discordâncias com o diretor, Anthony Minghella, sobre o elenco. A Fox queria Demi Moore no papel de Kristin Scott Thomas, mas Minghella insistiu em sua escolha, resultando na transferência do projeto para a Miramax.

Bruce Willis também estava escalado para interpretar Caravaggio, mas rejeitou o papel, que acabou nas mãos de Willem Dafoe. Após o sucesso do filme, arrecadando dez vezes mais que seu custo de produção, Willis demitiu seu agente por aconselhá-lo a não aceitar o papel. O filme, aclamado pela crítica e vencedor de nove Oscars, foi um grande sucesso inesperado.

Baseado no romance de Michael Ondaatje, publicado em 1992, a adaptação cinematográfica foi lançada apenas quatro anos depois. Ondaatje, um escritor nascido no Sri Lanka e radicado no Canadá, visitou o Brasil em 2005 para a Feira Internacional de Literatura de Paraty.

A narrativa épica de “O Paciente Inglês” entrelaça histórias paralelas, começando com a queda de um avião no deserto do Saara. Almásy, o único sobrevivente, é um enigma com amnésia, cuidado pela enfermeira Hana, interpretada por Juliette Binoche, durante a Segunda Guerra Mundial. Hana, que acredita estar amaldiçoada após a morte de seu noivo e uma amiga próxima, cuida de Almásy em um mosteiro abandonado na Itália, transformando-o em uma enfermaria improvisada.

Almásy, na verdade, é um húngaro chamado László Almásy, um piloto e cartógrafo envolvido em uma expedição da Royal Geographical Society. Durante essa expedição, ele se apaixona por Katherine Clifton, interpretada por Kristin Scott Thomas, esposa de um colega de trabalho. Através de um livro de Heródoto repleto de anotações e fotos, as memórias de Almásy começam a retornar.

Enquanto Hana desenvolve sentimentos por um soldado britânico de origem indiana, Kip, um agente da inteligência canadense chamado Caravaggio (Dafoe) procura por um traidor que o entregou aos nazistas, resultando em sua tortura. Conforme as histórias dos personagens se desenrolam, suas vidas se entrelaçam, culminando em um final surpreendente e devastador.

A fotografia de John Seale, que recebeu um Oscar, destaca as paisagens desérticas e expansivas, utilizando técnicas como o chiaroscuro para aumentar a dramaticidade e o lirismo da narrativa. A estética do filme, marcada por simetria e exploração de diversas localidades, juntamente com um enredo detalhadamente adaptado e atuações robustas, contribuem para que “O Paciente Inglês”, na Netflix, seja uma obra inesquecível na história do cinema.

O filme não apenas conquistou prêmios, mas também marcou a audiência com sua profundidade emocional e beleza visual, consolidando-se como um clássico que será lembrado por gerações.

Filme: O Paciente Inglês

Direção: Anthony Minghella

Ano: 1996

Gênero: Romance/Drama

Nota: 10