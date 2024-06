Filme que marcou uma geração e está na Netflix

Seth Rogen e Evan Goldberg têm uma parceria sólida e duradoura, responsável por roteiros de comédias como “É o Fim”, “A Entrevista” e “Sexo, Drogas e Jingle Bells”. Amigos desde a infância, suas carreiras estão interligadas e juntos criaram algumas das comédias mais memoráveis, incluindo “Superbad: É Hoje”. Este filme, dirigido por Greg Mottola, conhecido por “Férias Frustradas de Verão” e “Um Dia em Nova York”, começou a ser escrito por Rogen e Goldberg quando tinham apenas 13 anos. Foi o primeiro roteiro da dupla, e embora não tenha sido a estreia de Michael Cera e Jonah Hill no cinema, foi o filme que realmente impulsionou suas carreiras.

Para Christopher Mintz-Plasse e Emma Stone, “Superbad”oi o primeiro longa-metragem. Ambos foram descobertos através de anúncios em painéis escolares. Emma, embora tenha feito várias tentativas anteriores de conseguir papéis, enfrentava a barreira da timidez, que dificultava que seu talento fosse notado.

Com diálogos muitas vezes improvisados e uma abundância de palavrões, muitas cenas do filme foram inspiradas em experiências reais de Rogen e Goldberg durante a adolescência. Os personagens principais, Evan (Michael Cera) e Seth (Jonah Hill), são baseados neles próprios. Por mais absurda que possa parecer, a cena em que uma menina menstrua na calça de Seth enquanto dança é baseada em um evento real. Outras cenas igualmente bizarras também têm raízes nas vivências da dupla.

Desde seu lançamento há 16 anos, “Superbad” continua sendo um fenômeno cultural. É o filme favorito de Eminem e ressoa com várias gerações que se identificam com os protagonistas, jovens tentando transformar o ensino médio em uma experiência excitante e reveladora. Quando Rogen e Goldberg escreveram o roteiro, eles buscavam criar algo que refletisse suas próprias experiências e frustrações, sentindo que as comédias adolescentes da época não capturavam a realidade de sua juventude. Eles queriam mostrar o desejo adolescente de comprar bebidas alcoólicas e se relacionar com as garotas mais atraentes da escola, uma visão que parecia mais autêntica do que as comédias românticas colegiais predominantes.

Em uma entrevista à Variety, Rogen comentou que antes de “Superbad”, “American Pie” era uma das poucas comédias adolescentes com classificação restritiva, mas ele sentia que não representava verdadeiramente a adolescência, pois trazia uma sensação de culpa em relação ao sexo que ele e Goldberg não compartilhavam. Escrever o roteiro durante sua própria adolescência foi uma forma de desafiar as representações hollywoodianas de jovens e suas mentalidades.

“Superbad”, na Netflix, enfrentou um longo período de incerteza antes de encontrar um estúdio disposto a produzi-lo. O projeto só começou a ganhar forma depois que Judd Apatow, após o sucesso de “O Virgem de 40 Anos” usou sua influência para ajudar Rogen e Goldberg a garantir financiamento.

Filme: Superbad: É Hoje

Direção: Greg Mottola

Ano: 2007

Gênero: Comédia

Nota: 9/10