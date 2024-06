Ganhador do Oscar, filme que muitos consideram a melhor atuação de Tom Cruise nos cinemas, na Netflix

Escrito e dirigido por Cameron Crowe, “Jerry Maguire: A Grande Virada” emergiu como um verdadeiro fenômeno ao ser lançado. A trama é, sem dúvida, cativante, mas o grande destaque é Tom Cruise. Sem questionamentos, esta figura icônica entrega uma das melhores atuações de sua carreira, talvez até a melhor. Com um elenco de apoio composto por Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr., Bonnie Hunt e outros talentos, o filme se destaca com performances notáveis que sustentam cada cena, tornando-a envolvente de diversas maneiras.

Os diálogos neste longa-metragem são memoráveis e carregam uma energia que nos transporta para um estado de euforia, difícil de acreditar que uma simples comédia romântica pudesse oferecer personagens tão profundos e uma narrativa tão cativante. Tom Cruise impressiona com sua atuação intensa e dinâmica.

“Jerry Maguire: A Grande Virada” é um daqueles filmes que relembram o espectador do verdadeiro poder do cinema. A experiência de assistir é comparável a presenciar um milagre; uma torrente de emoções que nos prende do começo ao fim. Cada momento é uma viagem encantadora e poderosa. Se você já viu e acha que é exagero, reveja e deixe-se encantar novamente. Se ainda não assistiu, não perca mais tempo. Este é um dos filmes mais marcantes da sétima arte. É por produções como esta que voltamos sempre ao cinema, em busca daquela experiência única e inesquecível.

A história gira em torno de Jerry Maguire (Tom Cruise), um agente esportivo bem-sucedido, vaidoso e egocêntrico, na casa dos trinta e poucos anos. Ele prospera fechando contratos milionários com os melhores atletas, mas sua memória sobre seus clientes é vaga, lembrando-se apenas dos mais promissores. Seus relacionamentos amorosos são superficiais, movidos pelas aparências. Tudo muda quando Jerry enfrenta uma crise de pânico e começa a refletir sobre a imoralidade em seu trabalho. Isso o leva a escrever um longo memorando com desabafos idealistas, misturando revolta anticapitalista e reflexões sobre a superficialidade das relações profissionais e pessoais.

No dia seguinte, Jerry é aplaudido pelos colegas no escritório, mas logo é demitido por expressar o que todos pensam, mas não dizem. Ao sair com seus pertences, ele faz um discurso emotivo, convidando os colegas a segui-lo. A única que aceita é Dorothy Boyd (Renée Zellweger), uma secretária solitária e mãe solteira, secretamente apaixonada por Jerry e com um forte senso de justiça.

Dorothy torna-se sua assistente, e juntos, do apartamento de Jerry, começam a telefonar para atletas, tentando persuadi-los a seguir Jerry em sua nova empreitada. No entanto, os recursos de Jerry são limitados e ele não possui uma empresa estabelecida. O único atleta que concorda é Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.), um jogador de futebol americano promissor, mas controverso.

Enquanto luta para não falir financeiramente e emocionalmente, Jerry descobre que construir relacionamentos sólidos e duradouros, sejam profissionais ou românticos, exige compromisso, dedicação e esforço. Relações superficiais podem parecer atraentes e convenientes, mas as significativas demandam um cuidado diário. “Jerry Maguire: A Grande Virada”, na Netflix, retrata a queda de uma estrela do mundo dos negócios e a ascensão de um homem que percebe que a verdadeira grandeza não está no dinheiro e no sucesso, mas nas conexões genuínas que fazemos ao longo da vida.

Filme: Jerry Maguire: A Grande Virada

Direção: Cameron Crowe

Ano: 1996

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 10