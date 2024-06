O filme realista e brutal que causou cegueira temporária em Elizabeth Olsen durante as gravações está na Netflix

A arte do cinema possui a capacidade de transportar o espectador a diferentes épocas e locais, conforme a demanda do público, ou seja, do mercado. “Terra Selvagem”, um thriller com toques de faroeste dirigido por Taylor Sheridan, tenta resgatar a atmosfera de um tempo passado, conseguindo isso parcialmente. Sheridan, conhecido pelos roteiros de “Sicario: Terra de Ninguém” (2015), dirigido por Denis Villeneuve; “Sicario: Dia do Soldado” (2018), dirigido por Stefano Sollima, e “A Qualquer Custo” (2016), dirigido por David Mackenzie, assume a direção trazendo elementos antes apenas insinuados em seus roteiros, focando intensamente no desenvolvimento psicológico de seu anti-herói, um personagem que não passa despercebido.

No imaginário de cada pessoa, existe um lugar onde a natureza se harmoniza com o vento, como descrito no poema de Emily Lambert, filha de Cory, um exímio caçador de lobos de Lander, no Wyoming. Emily foi encontrada morta anos atrás, e Cory, interpretado brilhantemente por Jeremy Renner, tenta convencer a si mesmo de que a ausência dela não o afeta profundamente, embora a dor da perda seja evidente.

Em uma cena próxima ao final, Cory reflete sobre como os filhos exigem constante vigilância, o que ajuda a entender a angústia que ele carrega. Um novo evento traumático o força a reviver seu sofrimento, mas agora, ao contrário de antes, ele sente a necessidade de agir, mesmo que sua tendência natural seja a resignação.

A cinematografia impressionante de Ben Richardson suaviza as inúmeras cenas de tensão do roteiro de Sheridan, que utiliza detalhes aparentemente triviais, como um lobo espreitando um rebanho, para construir sua narrativa. A violência explícita, como o sangue na neve após Cory matar o lobo, é indiferente a ele, mas afeta Annie Hanson, interpretada por Althea Sam, que também se preocupa com o traje inadequado de Jane Banner, personagem de Elizabeth Olsen, para as temperaturas gélidas de Lander.

Jane, uma agente do FBI, é enviada para investigar o desaparecimento de Natalie, neta de Annie. Ela logo percebe a negligência das autoridades locais, o que permite ao diretor introduzir elementos sociais à trama. Uma das cenas marcantes é quando Cory e Martin Hanson, interpretado por Gil Birmingham, esperam, ao ar livre em um rigoroso inverno, que a verdadeira justiça seja alcançada.

Filme: Terra Selvagem

Direção: Taylor Sheridan

Ano: 2017

Gêneros: Mistério/Thriller

Nota: 8/10