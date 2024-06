Ação com Charlize Theron, na Netflix, foi assistido por mais de 100 milhões de espectadores

Adaptado do quadrinho homônimo de Greg Rucka, “The Old Guard” alcançou um recorde de audiência logo nos primeiros dias no streaming, com um custo de produção de 70 milhões de dólares. Dirigido por Gina Prince-Bythewood, essa produção representa a primeira vez que uma cineasta negra assume a direção de um filme com orçamento tão elevado nos Estados Unidos.

Prince-Bythewood também desempenhou um papel crucial na mediação de desentendimentos entre Rucka, que também adaptou a história para o roteiro, e Charlize Theron, a protagonista do filme. Rucka chegou a ser afastado do projeto, considerando esse um dos momentos mais desafiadores de sua carreira. Graças à habilidade diplomática da diretora, o roteirista foi reintegrado e o projeto prosseguiu.

“The Old Guard” narra a história de heróis cujo único superpoder é a imortalidade, uma imortalidade que não é garantida para sempre, podendo cessar a qualquer momento sem aviso prévio. A trama gira em torno de Andy (Charlize Theron), a líder de um pequeno grupo de quatro imortais: Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) e Nicky (Luca Marinelli).

Após serem traídos por Copley (Chiwetel Ejiofor) e terem sua imortalidade revelada, conseguem escapar e descobrem uma nova imortal, Nile (KiKi Layne), uma fuzileira dos Estados Unidos no Afeganistão. Refugiando-se na França, são novamente caçados pelo grupo para o qual Copley trabalha. Joe e Nicky são capturados e usados como cobaias pelo farmacêutico Merrick (Harry Melling), que quer descobrir os segredos da cura e da imortalidade. Andy, Booker e Nile planejam resgatá-los.

Os imortais, exceto Nile, são bastante antigos, com Andy sendo a mais velha, possivelmente uma guerreira cita de cerca de 7 mil anos de idade. Joe e Nicky se conheceram durante as Cruzadas, em Malta, entre os séculos 16 e 18. Booker, o mais jovem, participou da invasão francesa à Rússia em 1812 e se lembra de sua família, esposa e filhos. Com a chegada de Nile, o grupo ganha uma nova dinâmica, com ela assumindo o papel de novata.

Ao longo do filme, Copley revela que os imortais desempenharam papéis cruciais em diversos eventos históricos, não apenas influenciando, mas alterando o curso da humanidade. Reconhecendo a importância deles, Copley se junta ao grupo para protegê-los. Com vários volumes de quadrinhos detalhando as aventuras de Andy e seus companheiros, o filme tem potencial para muitas continuações.

Envolvendo elementos históricos e de conhecimento geral, o enredo oferece uma base rica e interessante para explorar. A sequência foi confirmada em agosto de 2021, e em junho de 2022, Uma Thurman e Henry Golding foram adicionados ao elenco. Victoria Mahoney assumirá a direção, com Charlize Theron mantendo seu papel principal.

“The Old Guard”, na Netflix, é um entretenimento robusto, ideal para fãs de filmes de heróis e aventura, entregando cenas de luta bem coreografadas e muita ação. Além disso, desperta a curiosidade para explorar a história de cada personagem e entender como chegaram a ser quem são.

Filme: The Old Guard

Direção: Gina Prince-Bythewood

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 8/10