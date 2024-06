Baseado em livro que obcecou um país e conquistou o mundo, suspense avassalador está na Netflix

A Índia é um mistério. Para muito além de Bollywood, diretores estrangeiros tentam conferir ao país, tão majestoso e plural que recebe a ambígua denominação de subcontinente, a dignidade que sua cultura milenar merece, como fazem o francês Louis Malle (1932-1995) em “Índia Fantasma” (1969), ou o inglês John Madden, de “O Exótico Hotel Marigold” (2011). Mas a Índia sempre foi capaz de falar por si.

Em “Suspeito X”, Sujoy Ghosh é hábil em misturar thriller, romance, drama e crítica social como só alguém tão ligado a sua própria terra conseguiria. Dando vida nova a predicados que fizeram-no um dos grandes realizadores da Índia hoje, o que se comprova em “Kahaani” (2012) e no ótimo “Quatro Histórias de Desejo 2” (2023), em que dirige um dos episódios, Ghosh se sai muito bem no streaming depois de uma bem-sucedida carreira na indústria cinematográfica local, com uma estreia tão ambiciosa quanto promissora.

O diretor-roteirista toma por base o best-seller policial “A Devoção do Suspeito X” (2005), do japonês Keigo Higashino, pelo qual também liberta sua poderosa veia de ficcionista, dispondo do talento de Kareena Kapoor Khan, que também se aventura no mercado das transmissões sob demanda, bem mais estável e abrangente. Maya D’Souza, a personagem vivida por Khan, é uma pacata mãe solteira de Kalimpong, noroeste da Índia que, depois de uma gesto de impensada solidariedade, flagra-se no centro de um assassinato.

A fotografia de Avik Mukhopadhyay é decerto um dos elementos mais assertivos no resultado final, escurecendo e iluminando a ação conforme fica mais ou menos evidente a participação de Maya no crime. O cenário de pobreza, uma espécie de selo na obra do diretor, vem de modo orgânico, mas o caos narrativo quase sufoca no momento em que Karan, de Vijay Varma, o detetive encarregado de apurar o sumiço de um homem, fecha o cerco em torno da protagonista.

Naren, um amigo de Karan que se aproxima de Maya, acende suspeita quanto ao comportamento da moça quando ninguém vê, e a participação de Jaideep Ahlawat confirma a intenção de Ghosh de mudar a perspectiva do que Higashino conta, de um relato destacadamente masculino sobre amizades líquidas para a inquietação de uma mulher num país hostil a gente como ela. Na Índia, contrariar a mais básica das tradições é um atalho para o pior dos desastres.

Filme: Suspeito X

Direção: Sujoy Ghosh

Ano: 2023

Gêneros: Policial/Drama/Mistério

Nota: 9/10