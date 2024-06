Últimos dias para assistir na Netflix ao filme que todas as pessoas deveriam assistir mais de uma vez

Desastres podem surgir nas mais variadas formas na vida humana. Sobreviver a um acidente aéreo ou à pobreza impõe desafios igualmente significativos. Aqueles que enfrentam tais adversidades, rebelando-se contra as injustiças de seu destino e afirmando sua capacidade de alcançar mais, são duplamente triunfantes. Will Hunting, protagonista de “Gênio Indomável”, representa essas pessoas que precisam enfrentar grandes dificuldades para perceber suas próprias limitações ou superá-las.

O filme dirigido por Gus Van Sant possui um caráter experimental, especialmente no que tange ao roteiro, que é um de seus maiores méritos. Matt Damon e Ben Affleck, amigos de longa data de Boston, cidade onde cresceram e desenvolveram seus talentos (e onde a história também se passa), reciclam temas já explorados por Peter Weir em “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989), que guarda notáveis semelhanças com este filme.

Em uma aula avançada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), os alunos estão inquietos, aproveitando um dia agradável. Lambeau, o professor interpretado por Stellan Skarsgård, tenta manter a ordem e canalizar a energia dos estudantes, até que a aula termina com um problema sobre teoria dos grafos não resolvido, que ele próprio levou dois anos para solucionar.

No dia seguinte, a resposta aparece misteriosamente no mural do corredor. Ninguém assume a autoria, mas Will Hunting, o zelador do campus, revela-se um exímio enxadrista, inclusive vencendo partidas contra Lambeau, levantando suspeitas sobre sua inteligência excepcional.

Além do evidente trocadilho com o nome de seu anti-herói, Damon, em uma de suas grandes atuações em Hollywood, sugere que está pronto para uma mudança, mas sua natureza instável e a atração pela vida desregrada ameaçam arruinar tudo. Ele se envolve em brigas de gangues, agride um homem junto com outros e acaba preso. Sua falta de arrependimento faz qualquer tentativa de salvá-lo parecer inútil. No entanto, Sean McGuire, um psicólogo e ex-colega de Lambeau, consegue romper sua resistência, marcando o início de uma transformação gradual e incerta de Hunting.

Robin Williams traz uma nova perspectiva para “Gênio Indomável”, refletindo a trajetória de Damon e Affleck, jovens de uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos que superaram dificuldades através de muita determinação, reprimindo instintos antissociais e focando no que realmente importava.

Affleck, generosamente, assume um papel secundário, quase burocrático, como Chuckie Sullivan, demonstrando que o determinismo é uma ideia profundamente falha. Recentemente, a tese que reduz a meritocracia a uma questão de sorte, seja pelo privilégio de nascer rico ou branco, tem ganhado força, especialmente em sociedades marcadas pela injustiça racial. “Gênio Indomável” oferece uma contribuição ao debate sobre o livre arbítrio, ressaltando que quem realmente deseja pode sair das sombras para a luz.

Filme: Gênio Indomável

Direção: Gus Van Sant

Ano: 1997

Gêneros: Thriller/Romance

Nota: 8/10