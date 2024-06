Filme com Nicolas Cage, baseado em livro de Joyce Carol Oates, na Netflix

Desde tempos imemoriais, a humanidade busca figuras que transcendam a condição humana comum e alcancem uma dimensão quase divina, superando o mundano e adentrando o reino do extraordinário. Com o passar dos anos, essa busca torna-se cada vez mais evidente, revelando as diferenças intrínsecas de cada período e as variações comportamentais que emergem das circunstâncias vividas. A existência humana, em sua essência heterogênea, é marcada pela constante adaptação e pela condução de questões que desafiam a mente e o espírito ao longo da vida.

A necessidade de encontrar uma luz, mesmo que sutil, para guiar o caminho rumo ao autoconhecimento é uma constante na jornada humana. Esse conhecimento de si mesmo é fundamental para construir defesas contra as adversidades do mundo. No entanto, essa fase inicial é apenas o começo de um processo mais profundo, que culmina na autoafirmação. O medo do fracasso é uma das maiores ameaças ao espírito humano, capaz de corroer a confiança e a determinação. Enfrentar desafios e desistir pode parecer uma falha inescapável, mas é a consciência dos objetivos mais vitais que nos impede de abandoná-los. Esses propósitos acabam se impondo, guiados por figuras que simbolizam o bem, a beleza e a justiça, surgindo esporadicamente para iluminar a escuridão da condição humana.

Nicolas Cage, ao longo de sua carreira de quatro décadas, desenvolveu uma reputação de unir um senso de bondade a uma violência contida, uma combinação que poucos atores conseguem personificar com tanta intensidade. Em “Uma História de Vingança”, Cage interpreta John Dromoor, um detetive cuja jornada mescla a busca por justiça com uma profunda conexão emocional com duas mulheres, mãe e filha, que entram em sua vida de maneiras complementares. O título original do filme, “Vengeance: A Love Story”, reflete essa dualidade de reparar uma injustiça enquanto narra um vínculo amoroso.

O roteiro de John Mankiewicz destaca a nobreza de Dromoor, relegando suas tragédias pessoais a um segundo plano que é explorado com sutileza ao longo do filme. A relação de Dromoor com Teena Maguire, interpretada por Anna Hutchison, e sua filha Bethie, vivida por Tabitha Bateman, é central para a narrativa. Teena, vítima de um crime horrendo durante uma celebração do Quatro de Julho, e Bethie, que testemunha o ataque, se tornam o foco da missão de Dromoor, que decide tomar as dores da família para si.

Inspirado no romance de Joyce Carol Oates publicado em 2003, o filme mantém a essência da obra original enquanto incorpora elementos que resgatam momentos icônicos da carreira de Cage, como seu papel em “Olhos de Serpente” (1998), dirigido por Brian de Palma. A entrada de Don Johnson como Jay Kirkpatrick, advogado defensor dos agressores de Teena, adiciona uma camada de complexidade à narrativa, explorando questões éticas no sistema jurídico. O contraste entre a busca por justiça e o cinismo inerente ao processo legal é uma das nuances mais interessantes do filme.

Mankiewicz e Martin conseguem traduzir a intensidade do livro de Oates para a tela, oferecendo uma história que, embora não pretensiosa, é sofisticada e carregada de um cinismo romântico que se alinha perfeitamente com o estilo de Cage. “Uma História de Vingança” é um exemplo de como a arte pode capturar as nuances da condição humana, oferecendo uma narrativa que é ao mesmo tempo poderosa e introspectiva, ressoando com a busca universal por justiça e conexão emocional.

A capacidade de Cage de navegar entre esses temas complexos com uma performance que equilibra violência e ternura é um testemunho de sua habilidade como ator. Sua interpretação de Dromoor encapsula a essência do personagem, tornando “Uma História de Vingança”, na Netflix, uma experiência cinematográfica rica e envolvente. O filme, assim como o livro que o inspirou, desafia o espectador a refletir sobre os limites da justiça e a profundidade das conexões humanas em meio ao caos e à dor.

Filme: Uma História de Vingança

Direção: Johnny Martin

Ano: 2017

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10