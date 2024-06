O filme que ganhou o Oscar em 2024 e liderou o TOP 1 em três plataformas de streaming ao mesmo tempo está na Netflix

A violação dos direitos humanos assume uma forma colossal em “Godzilla Minus One”, marcando uma grandiosa homenagem aos setenta anos da criatura mais icônica do cinema. A franquia, inaugurada por Ishirō Honda em 1954, continua forte, conduzida por uma entidade gigantesca e implacável, com uma presença marcante que emerge das profundezas do Pacífico para causar destruição pouco antes do término da Segunda Guerra Mundial.

A narrativa de Takashi Yamazaki ganha força à medida que Godzilla avança pelo Japão, deixando autoridades em um estado de caos e confusão, até que um herói improvável decide confrontar a ameaça devastadora. Yamazaki e o co-roteirista Takeo Murata retomam muitos elementos das 37 produções anteriores, preparando os fãs para “Godzilla e Kong: O Novo Império” (2024), dirigido por Adam Wingard, onde o monstro escamoso se une a um parceiro igualmente assustador em uma missão quase heroica.

Godzilla enfrenta o tenente Koichi Shikishima, um ex-kamikaze que sobrevive à guerra e falha novamente em se tornar o salvador que sua nação espera. A unidade militar é dizimada pela fúria de Godzilla e, um ano depois, em 1946, num Japão devastado, uma mulher o acusa de covardia, revelando a ambivalência moral do personagem, sempre dividido entre seus deveres patrióticos e seu instinto de autopreservação.

Neste ponto, Yamazaki aborda temas como ultranacionalismo e xenofobia de forma mais direta, explorando os novos aspectos sombrios da personalidade de Shikishima. Ryunosuke Kamiki retrata o tormento interior de um homem solitário que se sente responsável pela destruição de seu país. Ele busca redenção através de sua determinação em ajudar os sobreviventes.

“Godzilla Minus One” explora ainda mais as complexidades de seus personagens através de figuras como Kenji Noda, um ex-engenheiro de armas interpretado por Hidetaka Yoshioka, e Sosaku Tachibana, um ex-mecânico da Marinha japonesa vivido por Munetaka Aoki. Apesar de ser uma história predominantemente masculina, as personagens de Noriko Oishi, interpretada por Minami Hamabe, e sua filha adotiva Akiko, de Sae Nagatani, adicionam uma camada de altruísmo e ternura aos guerreiros endurecidos como Shikishima. O imenso monstro, apesar de sua presença, permanece como um coadjuvante de luxo, o que enriquece ainda mais a trama.

Filme: Godzilla Minus One

Direção: Takashi Yamazaki

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Ficção científica

Nota: 8/10