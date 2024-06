Divertido e comovente, filme na Netflix é adorável lição de vida e amizade

Em muitos momentos, o cinema se torna a tábua de salvação para almas destroçadas, oferecendo um raro vislumbre de esperança. Devagar, a tristeza pode se transformar em alegria e, com um pouco de sorte, em felicidade. Essa transição silenciosa transmite a mensagem de que, por mais longa e escura que seja a noite que pesa sobre um coração ferido e desesperançado, há sempre a possibilidade de um amanhecer brilhante que dissipe toda a melancolia.

O processo de cura é único para cada pessoa, frequentemente exigindo uma profunda autoanálise e, por vezes, uma jornada arriscada. Esse caminho pode levar alguém a deixar um lugar de conforto perigoso para enfrentar novos desafios e superar fantasmas do passado. Embora dolorosos e marcantes, esses sacrifícios podem abrir espaço para a tão desejada cura.

Rob Burnett aborda essa complexa transformação em “The Fundamentals of Caring”, levando seus personagens a uma viagem de autodescoberta e transformação. O filme, muito elogiado no Festival de Sundance em 2016, introduz os fundamentos do cuidado através do acrônimo ALOHA — Perguntar, Ouvir, Observar, Ajudar e Perguntar de Novo. Esses passos são essenciais para quem deseja cuidar de pessoas com necessidades especiais, como Ben, interpretado por Paul Rudd.

Sem experiência na área, mas pressionado por dívidas, Ben se inscreve em um curso de cuidadores, apesar de carregar o peso de uma tragédia pessoal: a morte de seu filho, causada por sua negligência, três anos antes. Esse evento devastador destruiu seu casamento com Janet, interpretada por Julia Denton, deixando Ben à deriva.

Apesar de suas dúvidas, Ben conclui o curso e é encaminhado para uma entrevista com Elsa, uma mãe em busca de um cuidador para seu filho Trevor, que sofre de distrofia muscular de Duchenne. Jennifer Ehle dá vida a Elsa, e sua entrada no enredo traz à tona o conflito central da história. Elsa, compreensivelmente cautelosa, quer alguém competente para cuidar de Trevor, não um amador.

O primeiro encontro entre Ben e Trevor, interpretado de forma brilhante por Craig Roberts, revela os muitos desafios que Ben terá de superar. Trevor, com seu humor ácido e autodepreciativo, testa Ben repetidamente, mas também abre uma porta para a construção de um vínculo inesperado.

Trevor, apesar de seu sarcasmo, é completamente dependente da mãe e passa os dias diante da televisão, sonhando com aventuras e desejos inalcançáveis. Um interesse repentino em visitar o poço mais profundo do mundo acende uma faísca em Trevor, algo que sua mãe rejeita prontamente.

Ben, vendo nisso uma chance de dar vida ao jovem, insiste e consegue convencer Elsa a permitir a viagem. A jornada é um catalisador para grandes mudanças, permitindo que Trevor experimente novas realidades e perceba que não está sozinho em suas dificuldades.

Durante a viagem, eles encontram Dorothy, interpretada por Selena Gomez, uma jovem problemática que desempenha um papel crucial no desenvolvimento de Trevor. Mais adiante, Peaches, uma mulher grávida interpretada por Megan Ferguson, junta-se ao grupo. Peaches precisa chegar à casa de sua mãe em Nebraska após ser deixada pelo marido que serve no Afeganistão.

Essas novas companhias desafiam e enriquecem as percepções de Trevor e Ben, que começa a assumir um papel paternal para Trevor, especialmente após a segunda rejeição de Bob, o pai biológico de Trevor, interpretado por Fred Weller.

O final, em que Ben retorna à sua carreira literária e documenta sua experiência como cuidador, pode recorrer a clichês, mas o carisma do elenco mantém o público envolvido. “The Fundamentals of Caring”, na Netflix, triunfa não pelo intelecto, mas pelo apelo emocional, cativando espectadores através de suas personagens vibrantes e relações autênticas.

Filme: The Fundamentals of Caring

Direção: Rob Burnett

Ano: 2016

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 8/10