O filme encantador com Ben Kingsley, disponível na Netflix, que vai deixar sua semana mais leve

Os dispositivos eletrônicos têm o potencial de reduzir distâncias, fortalecendo vínculos entre pessoas separadas por milhas, fadiga ou receios, e reforçando nossa crença em um propósito coletivo neste mundo. Por meio da tecnologia, podemos mitigar a saudade, manter relações à distância e aprofundar entendimentos. Contudo, há um preço: frequentemente, esses mesmos dispositivos parecem assumir o controle, deixando-nos sob a ilusão de que eles governam nossas vidas.

“Nosso Amigo Extraordinário”, um filme de Marc Turtletaub, explora essa dinâmica. A narrativa serve como uma metáfora para as múltiplas formas de solidão que surgem quando os momentos significativos da vida são corroídos pelo tempo, deixando-nos em busca de sentido em meio ao cotidiano. Turtletaub utiliza uma trama que desencadeia a curiosidade do público, explorando a vida de Milton Robinson, um homem que parece ter perdido a conexão com a luz de seu próprio espírito.

Milton, interpretado por Ben Kingsley, é um viúvo de 78 anos que vive isolado em uma casa excessivamente grande para uma pessoa só. Seu dia a dia é pontuado por tentativas de alterar pequenos aspectos de sua cidade, como mudar o slogan local ou adicionar uma faixa de pedestres, enquanto lida com a distância emocional e física de seus filhos. O filme gradualmente revela a fragilidade emocional de Milton, mostrando como a desordem de sua aparência e sua obsessão com tarefas mundanas podem ser sinais de uma luta interna maior.

À medida que a trama avança, introduz-se a suspeita de Alzheimer, nunca confirmada, e outros personagens idosos entram na história, desafiando a aparente misantropia de Milton. A chegada de um ser extraterrestre, que primeiro é visto como um intruso e depois como um catalisador para a mudança, traz uma nova dimensão à vida de Milton e seus novos amigos. O filme culmina em um monólogo emocionante de Kingsley, que expressa a redescoberta de Milton de um vínculo com a humanidade, tão profundo que ele hesita em deixá-lo para trás, mesmo para uma nova vida em outra galáxia.

Filme: Nosso Amigo Extraordinário

Direção: Marc Turtletaub

Ano: 2023

Gêneros: Ficção científica/Comédia

Nota: 9/10