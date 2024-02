Digno de Oscar, o magnífico filme da Netflix que pouquíssimas pessoas assistiram

No filme “Um Homem de Sorte”, lançado em 2018 sob a direção de Bille August, somos apresentados a uma história que mergulha fundo nas complexidades da vida, tecendo uma narrativa que desafia as normas estabelecidas e investiga a profundidade da alma humana. O filme narra a jornada de um jovem estudante de engenharia, interpretado magistralmente por Esben Smed, que se vê imerso em uma série de conflitos familiares, dilemas morais e um impulso inabalável para inovar e causar impacto no seu entorno. Situado contra o pano de fundo deslumbrante da Dinamarca, o filme utiliza a beleza da natureza, como o sopro do vento e o movimento das ondas, para simbolizar as tempestades internas e externas enfrentadas pelo protagonista.

A narrativa se desenrola com o personagem principal desafiando as expectativas tradicionais de sua família e a autoridade impositiva de seu pai, um clérigo com valores arcaicos que contrastam fortemente com os ideais progressistas do filho. Essa tensão inicial serve como catalisador para a odisseia pessoal do protagonista em busca de autenticidade e propósito, rompendo com as restrições de seu passado limitante. À medida que a história avança, o jovem se aventura para além dos limites de sua cidade natal, rumo a Copenhague, onde sua paixão pela engenharia e sua visão para o aproveitamento da energia renovável prometem um futuro revolucionário.

Complicações surgem quando o protagonista inicia um relacionamento com Jakobe, uma personagem brilhantemente interpretada por Katrine Greis-Rosenthal. O romance, embora carregado de amor e paixão, espelha os conflitos internos do protagonista e as pressões sociais que ameaçam seus ideais. A dinâmica entre os personagens destaca os desafios das disparidades sociais, as expectativas de gênero e as barreiras impostas por diferenças culturais e religiosas.

Conforme a história se desenvolve, o protagonista se depara com diversos obstáculos, incluindo a hostilidade da elite e o ceticismo daqueles que veem sua ambição como uma ameaça. Sua trajetória é marcada por altos e baixos, ilustrando a imprevisibilidade da sorte e a delicadeza dos sonhos humanos diante das forças avassaladoras da sociedade e do destino. A personagem de Smed, em sua busca implacável por significado, personifica a luta universal contra as amarras da tradição, da herança e das expectativas impostas pela sociedade.

A direção de Bille August é exemplar, habilmente equilibrando o intenso drama emocional com momentos de reflexão e uma estética visual poética. A cinematografia, capturando a majestade da paisagem dinamarquesa e a complexidade dos relacionamentos humanos, juntamente com uma trilha sonora que toca a alma, enriquece a experiência cinematográfica. August articula uma mensagem universal sobre a incessante busca humana por autonomia e propósito em um mundo que frequentemente parece indiferente aos nossos desejos mais profundos.

O desfecho do filme oferece uma reflexão sobre as limitações das ambições humanas e sobre a essência indestrutível da esperança e da perseverança. “Um Homem de Sorte” vai além do entretenimento, provocando uma profunda reflexão sobre a liberdade verdadeira e as inúmeras barreiras, tanto visíveis quanto ocultas, que moldam nossas vidas. Este filme convida o espectador a ponderar sobre as difíceis escolhas que definem nossa existência e os sacrifícios feitos em nome do avanço pessoal e coletivo.

“Um Homem de Sorte”, portanto, se destaca não apenas por sua trama cativante, mas também pela forma como aborda a constante luta entre a determinação humana e as forças incontroláveis do destino. Por meio da visão de Bille August, o filme nos inspira a refletir sobre nossas próprias experiências de vida, reconhecendo tanto a beleza quanto a dor inerentes à condição humana, e se estabelece como uma peça memorável no cenário do cinema moderno.

Filme: Um Homem de Sorte

Direção: Billie August

Ano: 2018

Gêneros: Drama

Nota: 10/10