O melhor filme da Netflix, um dos suspenses de ação mais impactantes e brutais da história do cinema, não te deixará desviar o olhar

Em um mundo onde as linhas entre o certo e o errado são turvas, o filme “Sicario: Terra de Ninguém” mergulha no submundo do crime organizado, desvendando uma teia complexa de moralidade, vingança e justiça. Dirigido pelo aclamado cineasta Denis Villeneuve e com roteiro de Taylor Sheridan, o longa apresenta uma narrativa que explora a ambiguidade dos personagens envolvidos na luta contra o narcotráfico, um tema que continua a desafiar sociedades ao redor do globo.

A história se concentra na figura de um assassino de aluguel, cuja existência não conhece fronteiras ou lealdades fixas. Ele navega por um mundo onde as identidades são fluidas e a violência, uma moeda de troca. Este cenário serve de pano de fundo para uma operação da CIA que visa desmantelar uma rede de tráfico de drogas, utilizando métodos que flertam com a ilegalidade. Entre os personagens centrais estão um ex-advogado, interpretado por Benicio del Toro, movido por um desejo de vingança pessoal, e uma agente do FBI, vivida por Emily Blunt, cuja integridade é posta à prova.

O filme se destaca não apenas pela sua trama intensa, mas também pelos detalhes meticulosos que revelam a vulnerabilidade humana em meio ao caos. Cenas que mostram um agente da CIA em chinelos durante reuniões cruciais ou o ex-advogado acordando de pesadelos com tremores, humanizam os personagens, aproximando-os do público.

A violência do tráfico de drogas é retratada como uma força onipresente e devastadora, com implicações que vão além das fronteiras geográficas. O filme não hesita em mostrar a brutalidade desse mundo, onde a fidelidade é uma raridade e a traição, uma expectativa. A complexidade do tema é acentuada pela representação de gangues armadas até os dentes, enfrentando as forças da ordem em pé de igualdade, num mercado global de drogas que movimenta somas astronômicas.

A agente Kate Macy, no cerne da trama, representa a luta contra adversidades quase insuperáveis. Sua jornada, marcada por desilusões e perigos constantes, reflete a dura realidade enfrentada por aqueles que se opõem ao crime organizado. A dinâmica entre os personagens, especialmente a tensão e as suspeitas que cercam as verdadeiras intenções de seus companheiros na operação, adicionam camadas de complexidade à narrativa.

“Sicario: Terra de Ninguém” é um estudo sobre os custos humanos do crime e da corrupção, sobre as escolhas difíceis em situações extremas e sobre a busca por justiça em um mundo onde ela parece ser uma ilusão. Villeneuve, com sua habilidade única de construir suspense e desenvolver personagens complexos, entrega uma obra que desafia o espectador a refletir sobre a natureza do bem e do mal, e sobre o preço da verdadeira justiça.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Dennis Villeneuve

Ano: 2015

Gênero: Ação/Policial

Nota: 10/10