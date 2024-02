O que assistir hoje na Netflix? 4 filmes que estrearam esta semana e que vão fazer você querer ficar em casa

Nesta semana, o universo cinematográfico nos presenteia com estreias que prometem capturar a atenção de variados públicos, oferecendo uma gama diversificada de gêneros e narrativas. Do suspense ao drama, passando pela comédia e aventura, os lançamentos desta seleção trazem à tona histórias envolventes que têm o potencial de nos transportar para universos distintos, todos a partir do conforto de nossos lares. A riqueza de conteúdo destes filmes serve como um lembrete do poder do cinema em provocar reflexão, entretenimento e, em tempos como os atuais, uma valiosa escapada da rotina.

Ao explorar as tramas que se desdobram nestas obras, é possível perceber uma meticulosa atenção aos detalhes, tanto na construção dos personagens quanto nos ambientes em que suas histórias são ambientadas. Cada filme, com sua peculiaridade, convida o espectador a uma imersão que transcende a mera visualização, estimulando a mente e aguçando os sentimentos. Esta semana, a seleção abrange obras que, além de destacarem-se pela qualidade cinematográfica, são marcadas pela originalidade e pela capacidade de dialogar com as sensibilidades contemporâneas.

Considerando o cenário atual, onde muitos ainda preferem o aconchego do lar às agitações externas, estas estreias chegam como uma excelente opção para aqueles que buscam novas experiências cinematográficas sem precisar sair de casa. Cada filme desta lista foi escolhido pensando em proporcionar momentos de lazer, reflexão e, possivelmente, uma nova perspectiva sobre os mais diversos temas. Assim, prepare a pipoca, acomode-se no sofá e embarque nestas histórias que prometem enriquecer suas noites e trazer um novo colorido às suas semanas.

Agência do Amor (2024), de Shirel Peleg Anne Wilk / Netflix Em um cenário contemporâneo, acompanhamos a jornada de uma terapeuta dedicada, cujo propósito profissional é curar corações despedaçados através de métodos pouco convencionais em sua própria agência. A narrativa ganha um novo rumo quando um cliente insatisfeito decide retaliar, publicando uma matéria difamatória que questiona a eficácia e a integridade de seu trabalho. Esta exposição negativa, porém, traz um resultado inesperado: a chegada de um jornalista cético e desiludido pelo amor, despertando uma trama de redenção e descoberta emocional. A visita deste jornalista, motivada inicialmente por dúvidas e desconfiança, desencadeia uma série de eventos que conduzem ambos, terapeuta e cliente, a uma jornada inesperada de autoconhecimento e vulnerabilidade. À medida que as sessões progridem, as barreiras emocionais começam a cair, revelando não apenas as feridas e os traumas passados, mas também o potencial para uma conexão genuína e profunda. Este enredo entrelaça os desafios da cura emocional com a possibilidade de um amor inesperado, convidando o espectador a refletir sobre a verdadeira essência da vulnerabilidade e do afeto.

Jogos de Amor (2024), de Trish Sie K.C. Bailey / Netflix Nesta narrativa vibrante ambientada no coração de Nova York, seguimos a vida de uma jornalista esportiva cuja existência é pautada pelo dinamismo e pela estratégia dos encontros amorosos efêmeros. Considerando o romance como nada mais que um jogo de conquista e desapego, ela estabelece regras claras para evitar laços emocionais. Este estilo de vida, meticulosamente planejado e executado, é posto à prova com a chegada de um personagem inesperado, desafiando as convicções mais profundas da protagonista. A trama se intensifica quando essa regra de ouro — nunca se apaixonar — é ameaçada pela presença cativante de um novo conhecido. A complexidade dos sentimentos humanos é explorada à medida que a protagonista se vê envolvida em um turbilhão de emoções, forçando-a a reconsiderar a natureza de suas interações e o verdadeiro significado do amor. Este enredo convida o espectador a questionar a natureza dos relacionamentos e a possibilidade de transformação através do encontro verdadeiro com o outro.

Me Mate, Querido (2024), de Filip Zylber Divulgação / BKM Neste thriller cômico e sombrio, mergulhamos na vida de um casal à beira do colapso, cuja rotina é marcada por conflitos e uma crise financeira avassaladora. A descoberta de um bilhete de loteria premiado surge como um raio de esperança no horizonte, prometendo uma saída para seus problemas. No entanto, a ganância e a desconfiança rapidamente se instalam, transformando o que poderia ser uma solução em mais uma fonte de discórdia, levando-os a considerar medidas extremas e inimagináveis.

À medida que o casal se enreda em uma teia de conspirações e planos homicidas, o filme habilmente equilibra humor negro com tensão crescente, lançando um olhar crítico sobre o materialismo e a deterioração das relações humanas sob pressão. A trama se desenvolve com reviravoltas inesperadas, forçando os personagens e o público a questionar até onde alguém pode ir movido pela cobiça e pelo desespero, tornando este enredo um estudo fascinante sobre a natureza humana e os extremos do comportamento conjugal.

Abismo (2023), de Richard Holm Divulgação / SF Studios Production Neste filme, acompanhamos a história de Frigga, uma personagem forte e determinada que se equilibra entre as complexidades de sua vida pessoal e profissional. Como chefe de segurança na maior mina do mundo, localizada na cidade sueca de Kiruna, ela enfrenta desafios diários que testam sua resiliência e habilidades de liderança. Além das responsabilidades profissionais, Frigga está em um novo relacionamento com Dabir e lida com as nuances de coparentalidade com seu ex-marido, mantendo o bem-estar de seus filhos como prioridade. A trama se intensifica drasticamente quando uma falha geológica ameaça a estabilidade da cidade, causando o afundamento gradual do terreno e colocando em risco toda a população e a infraestrutura da mina. Diante deste cenário catastrófico, Frigga é confrontada com decisões que afetam a segurança de seus entes queridos e dos trabalhadores da mina, desencadeando uma série de eventos que exigem ação rápida e determinada. Enquanto a comunidade luta para se adaptar a esta nova realidade, a liderança de Frigga se torna crucial para navegar através desta crise sem precedentes, destacando temas de coragem, sacrifício e a força do espírito humano diante de adversidades imensuráveis.