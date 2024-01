Último dia para assistir na Netflix ao campeão de bilheteria que Brad Pitt considera sua melhor atuação no cinema

Em um cenário onde uma misteriosa enfermidade assola o globo com uma rapidez alarmante, transformando indivíduos em criaturas famintas por carne humana, surge uma narrativa envolvente que desafia os limites da imaginação. A crise global escala rapidamente, e o governo americano, em um movimento desesperado por soluções, recruta um ex-investigador da ONU, agora dedicado exclusivamente à sua família, para liderar uma cruzada contra o avanço implacável da doença. Este enredo é a espinha dorsal de “Guerra Mundial Z”, inspirado na obra literária de Max Brooks.

O filme, sob a batuta de Mark Forster, se destaca por sua abordagem única, optando por imergir o espectador em uma trama complexa sem se prender a explicações detalhadas. A equipe de roteiristas, que inclui nomes como Matthew Michael Carnahan, conhecido por seu trabalho em “Mosul”, enriquece a trama com uma mescla de temas urgentes como a preservação ambiental, teorias conspiratórias, e questões éticas envolvendo grandes corporações, tecendo uma narrativa que desafia o espectador a refletir sobre questões contemporâneas profundas enquanto se deleita com uma história de tirar o fôlego.

À medida que a trama se desenrola, o espectador é convidado a interpretar a onda de infecções não apenas como uma calamidade literal, mas como um simbolismo rico e multifacetado que aborda questões prementes da nossa sociedade.

Com um orçamento generoso, Forster aproveita para pintar um quadro inicial repleto de beleza e serenidade, com cenas que capturam a majestade da natureza e a agitação da vida urbana, estabelecendo um contraste marcante com o caos que se seguirá. A narrativa ganha um novo ritmo com a introdução da família Lane, ancorada por Gerry, interpretado por Brad Pitt, cuja vida pacata é subitamente lançada ao turbilhão de eventos catastróficos. Pitt entrega uma atuação que equilibra a vulnerabilidade com a determinação, navegando pelas adversidades com uma resiliência que cativa o público.

O filme, em suas camadas e reviravoltas, pode ser visto como uma reflexão velada sobre as políticas do início do século, mas seu alcance vai além, tocando em medos universais e a capacidade humana de enfrentar adversidades inimagináveis.

A pandemia de covid-19, com suas próprias sombras e desafios, ecoa de forma sombria na narrativa de “Guerra Mundial Z”, servindo como um lembrete da fragilidade humana e da importância da união frente a crises globais. Este filme transcende o gênero de ficção científica, oferecendo uma janela para reflexões mais profundas sobre liderança, ética e a indomável vontade de sobrevivência que define a experiência humana.

Filme: Guerra Mundial Z

Direção: Marc Forster

Ano: 2013

Gêneros: Terror/Ação

Nota: 8/10