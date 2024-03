10 filmes indicados ao Oscar 2024 para você assistir na Netflix hoje, antes da cerimônia

A Incrível História de Henry Sugar (2023), Wes Anderson

Divulgação / Netflix

Henry Sugar, um aristocrata de sofisticação ímpar, tropeça em um livro misterioso que desbloqueia poderes sobrenaturais dentro dele, desde a clarividência até a previsão do futuro. Sob a batuta de Wes Anderson, um cineasta conhecido por sua inventividade visual e narrativa peculiar, a história de Sugar se desenrola em uma tapeçaria rica em humor sutil e emoções profundas. Armado com suas novas habilidades, Sugar mergulha no mundo cintilante dos cassinos, onde orquestra um plano audacioso. A narrativa se aprofunda com a inclusão de um elenco estelar, que adiciona camadas de complexidade aos personagens, navegando com destreza entre o riso e a introspecção. O espectador é levado por uma viagem imersiva e cativante, repleta de reviravoltas inesperadas, que desafia as expectativas e encanta em cada momento.