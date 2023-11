Baseado em livro premiado, filme que acaba de estrear na Netflix vai manter você vidrado na TV até a última cena

Fernando Frías de la Parra, em “Ninguém Precisa Acreditar em Mim”, traz uma nova perspectiva ao cinema contemporâneo. Este filme, que nasce do romance de Juan Pablo Villalobos, não se contenta em apenas percorrer as trilhas conhecidas da narrativa cinematográfica. Ao invés disso, ele se aventura por territórios pouco explorados, onde o cinismo e a amargura são dissecados com uma precisão cirúrgica. Dario Yazbek Bernal, no papel de Juan Pablo, nos guia por uma trajetória que começa na inocência juvenil nas ruas de Guadalajara e nos leva às complexidades urbanas de Barcelona.

De la Parra, um habilidoso arquiteto de histórias, entrelaça realidade e ficção de maneira quase indistinguível, formando um mosaico de eventos e personagens que capturam a atenção do espectador. O enredo, cheio de reviravoltas, é como um labirinto onde cada curva revela uma nova surpresa. Personagens como Lorenzo, interpretado por Darío Rocas, e Valentina, na pele de Natalia Solián, adicionam dimensões emocionais e psicológicas à história, trazendo suas próprias batalhas e histórias para a trama principal.

A cinematografia do filme merece destaque. Com uma seleção cuidadosa de cores, cada cena transmite a atmosfera exata que a narrativa exige, oscilando entre tons sombrios para momentos de tensão e cores mais vibrantes para as raras ocasiões de alegria e esperança. A violência, presente em certos pontos, não é gratuita, mas sim uma ferramenta para aprofundar a trama e as motivações dos personagens.

“Ninguém Precisa Acreditar em Mim” se diferencia por não se conformar com as expectativas do gênero. O humor, sutil e por vezes cáustico, serve como uma lente crítica para examinar a sociedade e questionar estereótipos culturais. A narrativa de De la Parra nos lembra que a arte verdadeira é aquela que desafia normas e convenções, oferecendo uma forma única de expressão e reflexão.

O filme é uma exploração da natureza humana, um estudo detalhado de um personagem e uma viagem introspectiva. Ele vai além de apenas capturar a atenção do espectador, provocando reflexões que continuam a ecoar muito depois de o filme terminar. Em “Ninguém Precisa Acreditar em Mim”, vemos um exemplo claro do poder do cinema de engajar, desafiar e deixar uma impressão duradoura.

Filme: Ninguém Precisa Acreditar em Mim

Direção: Fernando Frías de la Parra

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Suspense

Nota: 8/10