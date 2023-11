Na Netflix, o filme argentino que você vai querer assistir duas vezes

“Minha Obra-Prima”, dirigido por Gastón Duprat, é um filme que desafia as convenções do cinema contemporâneo, misturando com maestria elementos de comédia e drama. Ambientado no colorido e por vezes enigmático mundo da arte, o filme narra a história de Renzo Nervi (Luis Brandoni), um artista plástico de temperamento ardente cuja carreira está em declínio, e Arturo Silva (Guillermo Francella), seu marchand e amigo de longa data. A trama se desenrola em torno do plano audacioso de Arturo para reacender o interesse pelas obras de Renzo, um esquema que desafia os limites da ética e da legalidade.

A história ganha contornos de um thriller artístico quando Arturo, em um ato de desespero e genialidade, finge um acidente que leva ao desaparecimento temporário de Renzo. Este artifício é utilizado para inflacionar o valor das obras do artista, uma manobra que expõe as peculiaridades do mercado de arte e a forma como a percepção de valor é manipulada.

Duprat não se limita a contar uma história sobre o mundo da arte; ele mergulha nas complexidades da amizade, da lealdade e da busca por relevância em um mundo que muitas vezes valoriza mais a fama do que o talento genuíno. A relação entre Renzo e Arturo é o fio condutor da narrativa, revelando camadas de cumplicidade, conflito e um humor sutil que permeia suas interações.

Visualmente, o filme é um deleite. A cinematografia de Duprat captura a vibrante paleta do mundo artístico, contrastando-a habilmente com cenas de uma realidade menos colorida. Essa abordagem visual não apenas enriquece a narrativa, mas também serve como um comentário visual sobre as dicotomias presentes no mundo da arte.

A trilha sonora do filme é uma peça-chave, tecendo-se de forma harmoniosa através das cenas, enriquecendo a atmosfera sem jamais dominar a ação. Cada nota musical parece ecoar os altos e baixos emocionais dos personagens, criando uma experiência auditiva que complementa perfeitamente o enredo.

“Minha Obra-Prima” vai além de uma simples crítica ao mercado de arte. É uma exploração das facetas humanas, uma viagem através das motivações, inseguranças e aspirações que moldam tanto os artistas quanto aqueles que orbitam em torno deles. Com um roteiro inteligentemente escrito e atuações brilhantes, este filme de Duprat é uma celebração da arte, tanto na tela quanto fora dela, e uma reflexão perspicaz sobre a natureza da criatividade, amizade e o valor da arte em si. É, sem dúvida, uma peça cinematográfica que permanece na memória muito tempo após os créditos finais.

Filme: Minha Obra-Prima

Direção: Gastón Duprat

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 9/10