5 filmaços que estrearam na Netflix na última semana e que você pode ter perdido

O Melhor. Natal. De Todos! (2023) Mary Lambert

Scott Everett White / Netflix

A temporada festiva traz mais do que neve e canções alegres quando duas ex-colegas de faculdade se reencontram sob circunstâncias inesperadas. Com antigas rivalidades vindo à tona, a competição acirrada é reiniciada. Enquanto uma busca provar que a outra leva uma vida menos que perfeita, a convivência forçada no período natalino abre caminho para momentos hilários e descobertas pessoais, revelando que a realidade é muito diferente da fachada que todos mantêm. À medida que as festividades avançam, a competição dá lugar a uma compreensão mútua e a valorização do verdadeiro significado do Natal. Com um enredo que alterna entre a comédia e momentos tocantes, o filme explora temas de autenticidade e as verdadeiras medidas de sucesso. A história serve como um lembrete caloroso e alegre de que, muitas vezes, as maiores alegrias vêm de aceitar a si mesmo e aos outros como realmente são.