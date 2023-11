Os Rolling Stones lançaram um disco novo! Pois é, os velhinhos octogenários ainda compõem e as primeiras críticas ao disco são muito boas! Eu mesmo, que gosto de rock, mas não entendo tanto quanto os críticos, escutei o disco e gostei! Os Stones já pagam meia-entrada de idoso há um tempão, mas continuam na ativa, mesmo depois de tanto tempo, como é que pode? Aguardamos para qualquer minuto a nova dancinha do TikTok do Mick Jagger e o Podcast com o Keith Richard!

E logo depois, quase como uma resposta, saiu uma música nova dos Beatles! A música, que é legal, se chama “Now and then”. Foi composta por John Lennon há 50 anos e foi ressuscitada com a ajuda de Inteligência Artificial, que possibilitou que os quatro Beatles tocassem nessa gravação. A tecnologia está tão avançada que conseguiu recriar com perfeição a atmosfera dos Beatles, a ponto de os quatro brigarem na gravação e se separarem de novo.

Mas segundo fontes do mundo do Rock, o disco novo dos Stones e a música dos Beatles foram só uma jogada de marketing, uma cortina de fumaça, para tentar comprovar que o rock não morreu, só está dando uma descansadinha. Porque temos que admitir que, fora Mick Jagger e sua turma, que nem devem ser terráqueos, o rock anda meio mais ou menos. as bandas de rock que ainda sobrevivem no mundo não fazem mais músicas boas desde o século passado. A maior parte dos conjuntos é formado por idosos cabeludos que fazem shows tocando os hits que os consagraram quando eles eram jovens cabeludos.

Mesmo assim, algumas bandas de rock continuam ativas e vários estilos de rock’n roll ainda rolam por aí. Alguns deles:

Rock pesado — Estilo das bandas que os integrantes envelheceram e engordaram e que agora estão bem pesados.

Rock Progressivo — As que os integrantes que não ficaram carecas, fizeram escova progressiva.

Rock de garagem — As que estacionaram nos anos 80 do século passado.

Rock alternativo – As que os integrantes mantiveram o nome da banda, mas alternaram todos os integrantes por uma galera mais jovem.

Por outro lado, tem gente maldosa que diz que só existem dois tipos de bandas de rock: as revoltadas e as que só querem ficar ricas. As primeiras, quando ficam ricas deixam de ser revoltadas. E as que só querem ficar ricas, quando não conseguem, ficam revoltadas.

É isso aí! Viva o Rock’n roll! Viva os Beatles! Viva os Rolling Stones!