Fenômeno mundial, produção que bateu recordes de audiência está agora também na Netflix

Fraudes em seguros é tema recorrente no cinema. Filmes como “A Lavanderia”, de Steven Sodebergh, “Vigaristas de Hollywood”, de George Gallo, e “O Golpista do Ano”, de Glenn Ficarra e John Requa, são alguns exemplos de produções que abordaram o tema, também comum na vida real. Apenas no Brasil, as fraudes em seguradoras somaram 824,9 milhões de reais em 2022, com dados da CNseg. Esse número representa 16,1% do valor dos sinistros investigados.

Na televisão, o crime também ganhou representação na forma de “Mad Dog”, um programa divertidíssimo e intrigante que conquistou o coração de espectadores do mundo todo. O porquê raios dessa série sul-coreana não ter uma pilha de material na rede, eu não sei. Só sei que esse seriado transmitido originalmente pela KBS2TV é um fenômeno. Lançada em 2017, a série é tema de vários fóruns on-line, mas não de matérias em portais internacionais renomados. Agora, ela chega à programação da Netflix e pode, finalmente, ganhar mais destaque.

Não espere uma série leve e fácil de acompanhar. Com muitos diálogos longos e complexos, cheios de termos técnicos e muitas vezes densos, além uma variedade boa de personagens nos quais a série se aprofunda em alguns aspectos pessoais e profissionais, fazendo conexão sobre como um afeta o outro, “Mad Dogs” é daqueles programas que exige uma completa imersão. Você precisa esvaziar a mente e adentrar seu universo com boa disposição. Os episódios são longos, mais de uma hora cada. Ao todo são 16 deles. Os espectadores podem se sentir cansados ou fascinados pela trama. É uma faca de dois gumes.

O primeiro episódio começa com Kim Min Joon (Woo Do Hwan) fornecendo dados matemáticos sobre as fraudes de seguro no país. Entre eles, o de que são estimados trilhões de wones anuais de prejuízos às seguradoras. Em seguida, acompanhamos o caso de um prédio que despencou, deixando pessoas gravemente feridas no hospital. Entre elas, a mãe de um garotinho que correu para dentro do edifício minutos antes dele desabar. Então, um grupo de investigadores particulares inicia uma apuração para saber se o prédio foi construído por um arquiteto incompetente ou se tudo não passou de uma catástrofe.

Há outros casos sendo abordados na trama, além de um pano de fundo, que é a história de Choi Kang Woo (Yoo Ji Tae), um ex-investigador de seguros da Taeyang Insurence que resolveu abandonar o emprego para abrir a própria empresa de investigação privada, depois que uma tragédia recaiu sobre sua vida. Sua esposa e filho morreram em um acidente de avião, no qual acredita-se que o piloto tenha propositalmente derrubado a aeronave.

Dois anos depois, ele conhece Kim Min Joon (Woo Do Hwan), irmão do piloto responsável pela morte de sua família. Um fraudador de seguros reincidente que quer provar a inocência de seu irmão. Ele pede ajuda à agência de investigação privada para provar que, na verdade, a companhia aérea e a seguradora possuem segredos que pessoas importantes desejam manter às escuras. Com uma série de tensões e reviravoltas, alívios cômicos e vilões interessantes, a série oferece uma dose inteligente e perspicaz de mistério.

Série: Mad Dog

Direção: Hwang Eui Kyung

Ano: 2017

Gênero: Crime/Policial/Drama

Nota: 9/10