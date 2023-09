Chute os problemas para escanteio e se renda à comédia que acaba de chegar na Netflix

Em “Relação Explosiva”, Dax Shepard empresta seus carros e seu talento artístico para roteirizar, dirigir e estrelar essa comédia eletrizante, que mistura romance, ação, humor e um bocado de gente talentosa. Com um pequeno orçamento de 2 milhões de dólares, ele se uniu a David Palmer, um diretor de vídeos musicais que deu um toque estético mais descolado para o filme.

Dax interpreta Charles Bronson, um ex-motorista de fuga de uma organização criminosa que agora vive sob nova identidade em uma pequena cidade de interior com sua namorada, Annie (Kristen Bell). Em sigilo pelo Programa de Proteção à Testemunha, nem mesmo a garota sabe sobre seu passado ou seu nome verdadeiro, Yul Perrkins.

Quando consegue uma promoção em seu emprego, Annie precisa se mudar para Los Angeles. Caso não aceite a proposta, será demitida. Então, Charles/Yul decide quebrar as regras e acompanhá-la de volta à sua cidade natal. Mas não demora para que sua verdadeira identidade seja descoberta e seus antigos comparsas de crime, incluindo Alex Dmitri (Bradley Cooper), seu ex-melhor amigo no qual entregou à polícia, surjam em seu encalço, colocando sua vida e a de Annie em risco.

Tudo vira de cabeça para baixo quando o ex-namorado da garota, Gil (Michael Rosenbaum), que ainda não superou o fim da relação, descobre que Annie está indo embora com Charles/Yul para Los Angeles. Então, ele decide pesquisar o passado do rival na internet e encontra Dmitri em um fórum, pedindo informações sobre o ex-comparsa. Gil entrega que ele e Annie estão a caminho de Los Angeles, colocando logo os criminosos na cola do casal. Enquanto isso, o agente Randy Anderson (Tom Arnold) também está à procura dos dois para tentar protegê-los.

Uma série de confusões ocorre, presenteando o espectador com algumas cenas hilárias e outras cheias de adrenalina. A maioria dos carros usados no filme foram emprestados por Dax de sua coleção pessoal, entre elas, relíquias como Lincoln Continental de 1967 e um carro de corrida off-road. De acordo com o ator e cineasta, todas as cenas de perseguição são verdadeiras e a porcentagem de efeitos visuais no longa-metragem é um total de zero.

O fetiche de Dax por carros vem desde sua infância. O pai era vendedor de automóveis, enquanto sua mãe trabalhava na General Motors. Mais tarde, ela se casou com um engenheiro da Corvette que colecionava carros. Logo, a paixão do pequeno Dax por automóveis se formava pelo ambiente em que crescia. No meio de seu acervo atual, também há caminhonetes e motocicletas.

Dos 2 milhões de capital privado angariados para produzir o filme, metade foi gasto pagando os direitos de uso da trilha sonora. Apesar do elenco recheado de rostos conhecidos, Dax escalou apenas atores que pudessem trabalhar de graça ou por uma pechincha (por serem seus amigos pessoais). Bell é esposa de Shepard e não ganhou um tostão para atuar no filme. O único que pode se considerar contratado com um salário real é Beau Bridges, que interpreta Clint Perrsons, pai de Yul. Como Dax não era amigo de nenhum ator acima de 60 anos, Bridges foi contratado por meio de uma agência.

Apesar do baixo orçamento, a produção não tem cara de caseira e nem de barata. “Relação Explosiva” é a realização de um projeto pessoal que nasceu no coração de Dax e que representa tudo que ele queria fazer naquele momento. Provavelmente foi a paixão empregada que transformou o menos em mais e criou um filme divertido e espontâneo, onde é possível sentir a química entre os artistas que o interpretam, fazendo com que tudo soe natural, leve e espirituoso.

O elenco conta ainda com David Koechner, Jason Bateman, Sean Hayer, Ryan Hanson, Joy Bryant e Carly Hatter, todos conhecidos por séries de humor.

Filme: Relação Explosiva

Direção: Dax Shepard e David Palmer

Ano: 2012

Gênero: Comédia/Ação

Nota: 8/10