Bula de Livro: Oh, Canadá, organizado por Alzira Leite Vieira Allegro

Meninas e meninos, assim que terminei de ler “Oh, Canadá”, coletânea de contos organizada por Alzira Leite Vieira Allegro, fui recrutado para integrar a Tropa Alfa. Em um episódio da série Os Simpsons, Bart tornou-se astro da seleção canadense de basquete e ficou estabelecido que a maior contribuição cultural do Canadá para o mundo foi Céline Dion. Antes que comece sessões de choro e ranger de dentes, sabemos que essas piadas são ancoradas em estereótipos acerca do país satirizado. Não foi diferente com o episódio dos Simpsons sobre o Brasil. Obviamente, os roteiristas da série focaram no carnaval, favelas e macacos pulando pelas ruas do Rio de Janeiro. Sabemos que Brasil não é só isso, Brasil também é Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Heitor Villa-Lobos, César Lattes, Portinari, Pelé e muito mais. Da mesma forma, Canadá também é Glenn Gould, Marshall McLuhan, Northrop Frye e Jim Carrey.

Oh, Canadá: Contos Clássicos Reunidos

O Canadá também possui uma respeitável tradição literária, para muito além dos famosos Aline Munro e Yann Martel. Muito dessa tradição não está disponível para os leitores brasileiros. A coletânea de contos “Oh, Canadá”, organizado pela tradutora e doutora em literatura Alzira Leite Vieira Allegro, professora PUC São Paulo, é uma importante iniciativa na direção de minimizar esse problema. Trata-se, em certa medida, do resultado de pesquisas acadêmicas centradas na produção literária canadiana em língua inglesa. Contudo, o escopo do livro vai muito além. Possui interesse para qualquer pessoa que aprecie literatura universal. Os autores selecionados, como convém a todos os escritores relevantes, são intrinsecamente canadenses, mas também são profundamente universais. Seus temas dialogam com o mundo.

São seis escritores e escritoras: Stephen Leacock, Susanna Moodie, Charles G. D. Roberts, Lucy Maud Montgomery, Thomas C. Haliburton e Sara Jeannette Duncan. Três homens e três mulheres. Todos produziram entre o século 19 e a primeira metade do século 20, e encontram-se em domínio público. Não por acaso o subtítulo da coletânea é “contos clássicos reunidos”.

Stephen Leacock (1869 – 1944), por exemplo, o autor que abre o livro, foi um brilhante satirista. O conto “Minha vida financeira” é hilariante, composto de humor alto-depreciativo de primeira ordem. Ao mesmo tempo, o conto / ensaio “Assunto: Mulher” é o auge do que hoje se pode considerar politicamente incorreto, mas é também um retrato importante sobre a mentalidade da época em que os movimentos feministas estavam surgindo. O fato da organizadora e das tradutoras terem optado pela inclusão dessa peça potencialmente polêmica mostra o espírito crítico e aberto da obra.

Ao mesmo tempo, Susanna Moodie (1803 – 1885) foi uma pioneira nos primórdios da colonização europeia do Canadá. Sua obra reflete sobre esse momento histórico, suas dificuldades, privações, mas também sobre as maravilhas naturais encontradas nesse novo mundo que se descortinava. Essa ambientação, essa descrição da natureza selvagem que aos poucos foi sendo domada, ganha dimensão estética altamente sofisticada com o conto “Adeus a vida na mata”.

Charles G. D. Roberts (1861 – 1922), talvez o autor mais famoso da coletânea, deu um passo adiante neste diálogo com amplitude da natureza canadense. É considerado o criador do gênero “histórias realistas de animais”, caracterizado por narrativas que acompanham animais em suas interações com seres humanos e com o ambiente: florestas, planícies, desertos de gelo. O conto “Desgarrado”, que acompanha as vicissitudes de um boi que foge da fazenda onde nasceu e foi criado, mostra a dicotomia entre o desejo de liberdade e os perigos que essa mesma liberdade acarreta. O final é de uma beleza trágica fascinante.

Esses são apenas alguns exemplos do rico material que se encontra no livro “Oh, Canadá”, uma obra que merece e precisa ser conhecida. Depois de lê-lo poderemos continuar rindo das simplificações presentes em obras da cultura pop, como Os Simpsons, mas riremos de maneira muito mais consciente e sabendo que por trás da piada existe um vasto universo em vias de ser descoberto.

Livro: Oh, Canadá: contos clássicos reunidos

Organizadora: Alzira Leite Vieira Allegro

Autores: Stephen Leacock, Susanna Moodie, Charles G. D. Roberts, Lucy Maud Montgomery, Thomas C. Haliburton e Sara Jeannette Duncan

Tradução: Alzira Leite Vieira Allegro, Marta Kohl de Oliveira e Sandra Maria Zanetti Schamas

Páginas: 214 páginas

Editora: INM

Nota: 9/10