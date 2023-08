Obra-prima com 12 indicações ao Oscar está na Netflix e é um deleite para todos os seus sentidos

Filme que deu para Leonardo DiCaprio a famigerada estatueta do Oscar de melhor ator em 2016, “O Regresso” é uma obra de Alejandro G. Iñárritu que acompanha uma expedição de caçadores em busca de peles de animais na natureza selvagem dos Estados Unidos, em 1823. DiCaprio, que interpreta o experiente explorador Hugh Glass, é atacado por um urso e, completamente debilitado, precisa ser carregado em uma maca improvisada por seus colegas no meio da floresta. Em meio à uma trilha de infinitas dificuldades enfrentadas pelo grupo, reduzido de 45 a 10 caçadores, Glass conta com a boa vontade do capitão Andrew Henry (Domhnall Gleeson) e com a companhia do filho, Hawk (Forrest Gooluck), um adolescente nativo americano.

Na primeira sequência do filme, vemos um combate entre brancos e indígenas dentro da floresta. Gravadas pelo operador com a câmera na mão e em contra-plongée, as imagens proporcionam aos espectadores não uma sensação de grandeza dos personagens, como é comum desse tipo de ângulo, mas o contrário. As árvores se destacam muito maiores que as pessoas ao fundo enquanto rajadas de flechas indígenas cruzam o céu. Então percebemos a vulnerabilidade dos homens diante desse território selvagem e pouco explorado.

O contra-plongée se repete quando vemos o mundo sob a perspectiva de Glass, que está indefeso e quase imóvel em sua maca improvisada e sob a dependência de companheiros de jornada pouco confiáveis, no qual se inclui John Fitzgerald (Tom Hardy), seu adversário cruel e inescrupuloso, que está à espreita, aguardando pelo momento mais conveniente para tirá-lo de seu caminho.

Com um clima pouco favorável e uma temperatura extremamente baixa, as gravações se prolongaram, em ordem cronológica, por 80 dias. Já próximo do fim das filmagens, a neve havia derretido e a equipe teve que ser deslocada para o sul da Argentina, onde foram concluídas.

As lentes abertas do premiado diretor de fotografia Emmanuel Lubezki, que já levou três estatuetas do Oscar e trabalhou ao lado de fenômenos como Martin Scorsese e Terrence Malick, dão ainda mais destaque à vastidão e ferocidade do cenário. A luz natural predominante na fotografia dá o tom frio e nublado da saga do sobrevivente em busca de vingança. Além disso, proporciona a organicidade em que a história merece ser retratada.

Mas se você assiste ao filme incrédulo de que é possível um homem sobreviver a tantas mazelas, saiba que a história é baseada na história real de um explorador de origem irlandesa do século 19. O Glass da vida real sobreviveu por mais dez anos depois de sua jornada infernal pela fronteira estadunidense. Leonardo DiCaprio consegue, brilhantemente, traduzir todos os sofrimentos físicos e emocionais de seu personagem, nos deixando sem chão em diversas cenas. Seus olhos desoladores, avermelhados e febris, e as linhas de seu rosto, contorcidas pelo terror e a tristeza, despejam em cima do espectador toda a carga emocional de seu protagonista. Com uma dedicação gigantesca, o vegetariano Di Caprio se propôs, até mesmo, a comer um fígado de bisão cru.

“O Regresso” é uma das produções mais grandiosas de Iñárritu. Ganhador de três Oscars, de melhor ator, melhor fotografia e melhor direção, o longa-metragem é uma obra-prima memorável.

Filme: O Regresso

Direção: Alejandro G. Iñárritu

Ano: 2015

Gênero: Drama/Aventura

Nota: 10/10