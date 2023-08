O faroeste da década: filme indicado ao Oscar está na Netflix, mas você ainda não assistiu

David Mackenzie é um diretor com obras como “Legítimo Rei”, “Encarcerado”, “Sentidos do Amor” e outras produções com boas críticas. Por seu penúltimo filme, “A Qualquer Custo”, conseguiu quatro indicações ao Oscar em 2017, dentre eles, de melhor filme e melhor roteiro original. O western é conduzido por Chris Pine e Ben Foster, que interpretam os irmãos Toby e Tanner Howard. Juntos, eles praticam uma série de roubos a agências do banco Midlands, no Oeste dos Estados Unidos. Em seu encalço, estão o xerife racista e xenófobo Marcus Hamilton (Jeff Bridges), um homem intragável e cabeça dura, mas também extremamente experiente e competente, e seu parceiro Alberto (Gil Birminham).

Toby e Tanner herdaram o rancho da mãe, que morreu há algumas semanas, mas deixou também a dívida da hipoteca. Sem negociação com o Midlands, eles decidem assaltar agências do próprio banco para conseguir o dinheiro do pagamento. A tática dos irmãos é roubar pequenas quantias em notas de baixo valor, depois lavar a grana em um cassino e pagar a dívida com elas, uma forma deles conseguirem sair limpos disso tudo. Mas o plano não passa despercebido quando se tem alguém como Hamilton investigando o caso e querendo justiça a todo custo.

Ao contrário dos tradicionais filmes de faroeste, este, além de não se passar no século 19, já que é uma história atual, os protagonistas não são homens lacônicos e misteriosos. Os irmãos brigam a todo momento, caçam confusão e não se importam em ser discretos por onde passam, especialmente Tanner. Aliás, se tem algo que Ben Foster sabe é interpretar convicentemente um maluco fora de controle sempre que tem a oportunidade. Eles são homens adultos que sofrem, brincam, falham. Têm uma aparência suja e desmantelada de caubóis que não estão preocupados em passar uma boa imagem. Estão longe do estereótipo de frieza, poder e charme dos antigos personagens de Clint Eastwood e Charles Bronson.

Sob paisagens escaldantes de rodovias desertas e ensolaradas, acompanhamos uma espécie de road movie de faroeste, em que os irmãos percorrem o Oeste sem saber que estão sendo farejados, e bem de perto, por Hamilton. Quando durante um assalto a uma agência maior, uma mulher consegue avisar por celular do crime, alguns moradores armados vão para a porta do lugar, e os irmãos encontram, pela primeira vez, uma real dificuldade em sua empreitada.

Durante um momento do filme, Tanner aconselha o irmão a visitar os filhos. Toby pergunta o motivo pelo qual ele fala como se algo fosse dar errado e Tanner responde: “Nunca vi ninguém se safar de algo que tenha feito errado”. E a frase é um prenúncio para os criminosos que, embora recebam a simpatia do público, inclusive porque estão se vingando de um sistema creditocrático que torna a todos nós escravos de instituições financeiras, a Justiça nunca perdoa aqueles que se opõem ao sistema hegemônico. Então, se Robin Hood se deu bem, talvez este não seja o mesmo destino de Tanner e Toby neste incrível e emocionante faroeste moderno que vale cada segundo de tempo do seu dia.

Filme: A Qualquer Custo

Direção: David Mackenzie

Ano: 2016

Gênero: Faroeste/Ação

Nota: 10/10