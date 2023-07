Sucesso mundial, thriller sedutor na Netflix vai te surpreender do início ao fim

Criada pelo cineasta sul-africano Steven Pillemer, a série “Desejo Fatal” é mais um produto televisivo que se promove em cima da sensualidade enquanto desenrola uma trama cheia de suspense e perigo. O thriller se passa na Cidade do Cabo e segue Nandi (Kgomotso Christopher), uma professora de direito que vai passar o final de semana na casa de uma amiga, à beira-mar, e conhece o disponível e sedutor Jacob (Prince Grootboom), muitos anos mais jovem. Os dois experimentam uma calorosa noite de paixão, mas Nandi é casada.

Para a surpresa da protagonista, ela descobre que Jacob é um de seus alunos na universidade, além de mecânico habilidoso. As coisas ficam sombrias quando sua amiga é encontrada morta na banheira de casa. A polícia acredita que ela possa ter tirado a própria vida, mas o cunhado de Nandi, Vuyo (Nathaniel Ramabulana), que é um detetive policial, decide conduzir sua própria investigação sobre o caso. Ele, que também era namorado da falecida, acredita que ela tenha sido vítima de uma vingança.

Pouco mais de uma década antes, a mulher encontrada morta havia testemunhado contra um homem chamado Benjamin Jiba. Seu papel foi essencial no julgamento, que condenou ele pelo assassinato da filha de um ministro. O homem, no entanto, era inocente e acabou atirando na própria cabeça na cadeia, provocando consequências terríveis para sua família. A esposa adquiriu mutismo seletivo e passou a sofrer de demência precoce. O filho, Jacob, cresceu com um desejo insaciável por vingança.

Jacob, o mesmo que passou a noite com Nandi no fatídico fim de semana, havia calculado sua aproximação dela e de sua família, porque seu marido, Leonard (Thapelo Mokoena), foi o juiz que condenou seu pai. Jacob também começa a se comunicar com a filha da amante, Zinhle Mahlati (Ngelekanyo Ramulondi), que sem saber do vínculo do rapaz com sua mãe, começa a flertar com ele.

Mas é Vuyo quem descobre a verdadeira identidade de Jacob e revela para Nandi, após saber que ela está tendo um caso com ele. Em meio à teia de armações, intrigas e romances picantes, se arrasta um segredo sombrio que coloca a vida de todo mundo em risco.

A série se molda em torno de cenas quentes e violentas, além de um suspense crescente e várias reviravoltas que vão deixando o espectador cada vez mais sedento por seus desdobramentos. O fim termina com um ganho para uma segunda temporada, porque não ata todas as pontas soltas.

A bela e sofisticada fotografia de Trevor A. Brown e Gaopie Kabe mostram um lado luxuoso e paradisíaco, ao mesmo tempo que austero, da cidade. Afinal, os personagens no centro da trama representam uma estrutura de poder. Eles estão acima do bem e do mal e podem fazer qualquer coisa sem com que grandes consequências os atinjam. Apenas quando Jacob chega de penetra neste mundo intocável que as coisas tomam rumos inesperados e o carma cobra seu preço. Mas Jacob ainda é o lado mais fraco da corda e seu plano pode tomar proporções significativas ou causar apenas um pequeno incômodo na vida dessas pessoas ricas e poderosas.

Série: Desejo Fatal

Criador: Steven Pillemer

Ano: 2023

Gênero: Thriller/ Suspense / Romance

Nota: 7/10