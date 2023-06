As 5 melhores séries românticas da Netflix para maratonar no Dia dos Namorados

Se você ama o Dia dos Namorados e nunca deixa essa data passar em branco, a Revista Bula te dá algumas dicas do que fazer para passar um tempo de qualidade ao lado do seu amor. Você pode, claro, levar aquele café da manhã na cama, fazer um piquenique no parque e maratonar alguma série romântica na Netflix ao lado do seu companheiro ou companheira. Se você quer ideias do que assistir, a Revista Bula te conta quais são algumas das séries românticas mais alto-astral para vocês dois gastarem algumas horas juntos. Destaques para “Com Carinho, Kitty”, de 2023, de Jenny Han; “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”, de 2023, de Shonda Rhimes; e “Heartstopper”, de 2022, de Alice Oseman. Os títulos não seguem critérios de classificação e estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Com Carinho, Kitty (2023), Jenny Han Park Young-Sol / Netflix A adolescente Kitty Song Covey adora bancar o cupido e acha que sabe tudo sobre o amor. Mas, quando se muda para o outro lado do mundo para encontrar o namorado, ela logo percebe que as relações são muito mais complicadas quando é o próprio coração que está em jogo.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (2023), Shonda Rhimes Liam Daniel / Netflix Ambientada antes de Bridgerton, a série retrata a ascensão da rainha Charlotte à notoriedade e ao poder, mostrando como seu casamento com o rei George foi mais do que uma grande história de amor, representando uma importante mudança na sociedade, criando o mundo dos personagens de Bridgerton.

Heartstopper (2022), Alice Oseman Rob Youngson / Netflix Em uma escola de segundo grau na Inglaterra, Charlie é um adolescente abertamente gay e sério, enquanto Nick Nelson é um jogador de rugby alegre e de coração mole. Um dia, eles são obrigados a se sentar juntos. Logo eles se tornam amigos e Charlie se apaixona por Nick, embora pense que ele seja heterossexual. No entanto, um romance floresce entre eles, que descobrem que podem contar com uma forte comunidade de aliados e amigos.

Hometown Cha-cha-cha (2021), Yoo Je Won Divulgação / Netflix Yoon Hye Jin é uma dentista bonita, inteligente e bem-sucedida, que se muda para a vila costeira de Gongjin. Na nova cidade, conhece Hong Du-Sik, um rapaz que a deixa intrigada. Chamado de Chefe Hong pelos locais, ele é bonito, inteligente e prestativo, mas está desempregado e é praticamente seu oposto.