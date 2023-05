Os 10 melhores filmes do momento no Prime Video

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022), Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Allyson Riggs / A24

Evelyn Wong e seu marido, Waymond, têm uma lavanderia e estão com problemas no imposto de renda. Para complicar, o pai idoso e conservador de Evelyn veio da China a visita, e a neta, Joy, tentou apresentar a ele sua namorada, para o desgosto da mãe. Na reunião com a agente do imposto de renda Deirdre, Evelyn tem um encontro bizarro com Waymond de uma realidade alternativa, que acredita que ela é a versão correta da Evelyn em todos os multiversos e que irá conseguir derrotar uma supervilã.