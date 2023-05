O filme subestimado da Netflix que é dos melhores suspenses dos últimos anos (e talvez você não tenha assistido)

Em um contexto alarmante, tornou-se uma norma, repleta de ramificações adversas, a atuação de agentes da lei em atividades divergentes de suas obrigações institucionais, incluindo episódios em que são surpreendidos infringindo a lei de maneira irrefutável. Este papel vital das forças de segurança, de diferenciar o bom do mau para preservar as liberdades individuais, tem sido transformado em um pretexto para ações delituosas que violam a dignidade humana. Esta evolução gradual arrasta a sociedade para o abismo da incerteza e da ansiedade. A aderência de policiais a um sistema corrupto conduz a uma ruína da qual nunca mais nos recuperaremos.

“O Desconhecido” (2022), dirigido e roteirizado por Thomas M. Wright, opta por não explorar a violência, e em vez disso, revela realidades da rotina policial geralmente desconhecidas pelo público. Wright cria uma narrativa entre a sátira e o ensaio, apresentando policiais cumprindo o mínimo exigido pela lei na investigação de um homicídio. Enfrentando a ineficácia de cumprir todos os rituais legais, um deles faz um movimento arriscado que pode resultar em violência. O roteiro de Wright é sutil e evita ambiguidades.

A história de Daniel Morcombe (1989-2003), que ganhou destaque na mídia australiana após seu desaparecimento misterioso, revela as complexidades da descoberta da verdadeira identidade do criminoso. A riqueza de detalhes pode confundir até mesmo o espectador mais atento, mostrando-se como o maior obstáculo do trabalho de Wright. Joel Edgerton, interpretando Mark, um policial com um ar quase messiânico, traz calor à trama com sua civilidade em lidar com o suspeito.

“O Desconhecido” se beneficia muito da presença de Edgerton e de outro personagem essencial, a alma do filme. O diretor Wright faz uso de close-ups íntimos mostrando um Sean Harris aparentemente congelado, uma criatura à espreita ou pronta para atacar. Henry Teague, o vilão, pareceria uma alma solitária, desprezada pelo mundo, não fosse pelo segredo que ele mal consegue manter. A dicotomia de Teague, um personagem perdido, conduz a um jogo estimulante entre os dois personagens, envolvendo também o público.

Filme: O Desconhecido

Direção: Thomas M. Wright

Ano: 2022

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 10/10